15 Şubat 2021, Pazartesi
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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı!

Son dakika: ABD'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı!

Son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.

DÜNYA
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