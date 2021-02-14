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Son dakika: MSB açıkladı: 13 şehit verdiğimiz mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK’nın sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği mağarada, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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Son dakika: MSB açıkladı: 13 şehit verdiğimiz mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşları canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

MSB açıkladı: 13 şehit verdiğimiz mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi MSB AÇIKLADI: 13 ŞEHİT VERDİĞİMİZ MAĞARADA TERÖRİSTLERE AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda silah ve mühimmatın fotoğraflarına da yer verildi.

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