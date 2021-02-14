Son dakika: MSB açıkladı: 13 şehit verdiğimiz mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'nın sivil vatandaşları canice şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda silah ve mühimmatın fotoğraflarına da yer verildi.

İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/39oSUZWQE2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2021