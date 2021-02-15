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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önemli projeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı , Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan , , Laçın ve illerini ziyaret etti. Aliyev, "Akıllı Köy" projesini Zengilan'ın Ağalı köyü ile başlatacaklarını, imar edilecek ilk köyün de burası olacağını söyledi.

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.02.2021
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önemli projeyi duyurdu

İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla ziyareti gerçekleştirdiği görüldü.

İlham Aliyev, görüntülerde, yol boyunca yıkık durumdaki yerleşim birimlerini göstererek, tüm köylerin Ermenistan güçlerince yıkıldığını söyledi.

Kurtarılan yerleşim birimlerinin imar sürecinin artık başladığını ifade eden Aliyev, işgal döneminde bu bölgelerdeki ormanların Ermenilerce yok edildiğini belirtti.

Tüm şehirlerin planlarının hazırlandığını, bu planların kendisine sunulduktan sonra müzakere edileceğini vurgulayan Aliyev, hemen akabinde imar çalışmalarına başlayacaklarını dile getirdi.

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Aliyev, "Akıllı Köy" projesini Zengilan'ın Ağalı köyü ile başlatacaklarını, imar edilecek ilk köyün de burası olacağını söyledi.

Bir diğer görüntüde Besitçay Devlet Korusu'nda çınar ağacı dikerek buranın da yeniden kurulmasını başlattıklarını ifade eden Aliyev, burada bulunan yaklaşık 300 yıllık çınarların işgal döneminde Ermenilerce kesildiğini bildirdi.

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Aliyev, Besitçay Nehri'ne balık bıraktıklarını, bölgenin zengin su kaynaklarının bundan sonra Azerbaycan halkına hizmet edeceğini ifade etti.

Ermenilerin işgal döneminde bazı bölgelerde yasa dışı iskan edildiğini hatırlatan Aliyev, onların çok kötü şartlarda yaşadığını kaydetti.

Aliyev, yasa dışı iskanın da savaş suçu olduğunu vurgulayarak, "Düşman tüm bu savaş suçları nedeniyle hak ettiğini buldu. Uluslararası seviyede de hesap verecektir." dedi.

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Ermenilerin işgal döneminde gerçekleştirdiği yıkımı "vandalizm" ve "barbarlık" olarak nitelendiren Aliyev, tüm bölgeleri kısa zamanda yeniden kuracaklarını kaydetti.

Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerin tarım potansiyelinin büyük olduğunu, Ermenilerin işgal döneminde burada 90 bin hektar alana tahıl ektiğini dile getirdi.

Laçın'ın Gülebirt köyünde hidroelektrik santralinin açılışına katılacağını belirten Aliyev, kısa sürede inşa edilen bu santralin işgalden kurtarılan bölgelerdeki ilk santral olacağını ifade etti.

Görüntüler, Aliyev'in Gülebirt köyünde Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekmesiyle sona erdi.

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