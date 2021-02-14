HAREKATA İLİŞKİN BİLGİLER VERDİ

Bakan Akar'ın ardından söz alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de, "PKK terör örgütü unsurlarını etkisiz hâle getirerek, Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla yaptığımız bu harekâtla teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat depoları, karargâhları ve de mağaraların imhası planlanmıştır" diye konuştu.

Harekât alanına ilişkin de bilgi veren Orgeneral Yaşar Güler, "Harekât alanımız 75 kilometre genişliğinde ve 25 kilometre derinliğinde, bugüne kadar icra ettiğimiz harekâtların hemen hemen en büyük bölgesidir. Bu geniş bölgede önemli tüm hedeflerin vurulması da planlanmıştır" ifadesini kullandı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın direktifleri doğrultusunda harekâta ilişkin bütün unsurlar tarafından gerekli hazırlıkların uzun süredir icra edildiğini belirten Orgeneral Güler şunları söyledi:

"Haftanin'de, Hakurk ve diğer bölgelerde yaptığımız faaliyetlerden sonra terör örgütü çok sıkıştı ve bütün ağırlıklarıyla Gara bölgesine yerleştiler. Kendilerini burada çok emniyette ve rahat içinde olduklarını düşünürken işte bu 75 kilometreye 25 kilometrelik alanda bu faaliyeti icra ettik. Bunların yanında bir de 2015 yılından önceki ortamda kaçırılan personelimiz var. Bu vatandaşlarımızı da çok çeşitli mağaralarda saklayarak kaçırmaya çalıştılar. En sonunda istihbarat kurumlarımızdan aldığımız bilgiler, elde ettiğimiz bizim kendi özel çalışmalarımız, keşif unsurlarının çalışmaları sonucunda bunların Gara bölgesinde olabileceğine dair çok iyi kanıtlar bulduk ve bunların üzerinde de çalışmaya başladık. Bu alandaki araziye model araziler ve tesisler yaparak ilgili birliklerimiz bizzat üzerinde yoğun çalışmalar yaptılar."