Petrol fiyatları 13 ayın zirvesinde

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nun küresel talep beklentilerini düşürmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın piyasada halen üretim fazlası olduğunu açıklamasına karşın, ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin ekonomiyi canlandıracağı beklentisiyle petrol fiyatları Ocak 2020'den bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

Brent petrolün varil fiyatı 63.76 dolara kadar tırmanırken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 60 doları aştı.

Gedik Yatırım'ın analizinde, "Brent petrol Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Bu sabah 63 dolar çevresinde işlem görüyor. ABD'de kutup soğuklarının hissedilmesi, Suudi Arabistan'ın bu ay ve gelecek ay ek kesintiye devam ediyor olması, OPEC'in kesinti konusundaki uyumu ve dünya genelinde vaka artış hızındaki durulma, son günlerde petrol fiyatlarını olumlu etkilemeye devam ediyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, petrol fiyatlarındaki oynaklığın azaldığını, bu durumun dengelenme sinyali olarak yorumlanabileceğini, bu yıl için petrol fiyatının ortalama 45-60 dolar aralığında olacağını beklediğini de ifade etti" denildi.

Altın fiyatlarında, ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin yükselmesiyle 1,820 doların da altına gerileyen altının ons fiyatı, biraz toparlanarak bu düzeyine üzerine döndü.



Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 1.48 artışla 63.64 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.96 artışla 60.88 dolar,

- altın yüzde 0.20 artışla 1,824.53 dolar,

- gümüş yüzde 1.19 artışla 27.58 dolar,

- bakır yüzde 0.32 artışla 8,318.00 dolar,

- platin yüzde 2.79 artışla 1,288.47 dolar,

- paladyum yüzde 0.08 düşüşle 2,389.17 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 412 liraya, çeyrek altın 693 liraya, Cumhuriyet altını da 2,730 liraya yükseldi.



Ünlü&Co analizinde, "Ons altında zayıflık sürüyor. Altının ons fiyatı yukarı yönlü denemeler yaptığı haftada 1855 doların üzerini test etse de 200 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği bu bölgeyi aşmayı başaramadı" denildi ve şöyle devam edildi:



"Haftalık bazda bakıldığında değer kazanımı göze çarparken 1885 dolar başta olmak üzere kritik teknik seviyelerin uzun süredir altında seyreden ons altının görünümü belirgin şekilde zayıf kalmaya devam ediyor.



"Kaldı ki, ABD'de komitelerde görüşülmeye devam eden mali teşvik paketinin gelecek hafta oylanma ihtimali mevcut.



"Bu noktada 10 yıl vadeli faizlerin yüzde 1.21 seviyesinin de üzerini test etmeye başlaması altın açısından şartları daha da zorlaştırır nitelikte. Teknik açıdan 1830 dolar aşılmadıkça 1800 doların altının test edilme riskinin canlı olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor."