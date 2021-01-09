Can kaybının önüne geçilemiyor! ABD'nin başında olduğu liste korkutuyor
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 944 artarak 378 bin 297'ye yükseldi. ABD'yi can kaybı ve vaka sayısında Hindistan ve Brezilya takip ediyor. İşte en çok can kaybı ve vaka sayısının olduğu ülkelerin sıralaması...
ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 322 bin 545 artışla 22 milyon 469 bin 545'e çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 944 artarak 378 bin 297'ye yükseldi.
TEST SAYISI 267 BİN
Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 261 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı da 267 milyon 570 bini geçti.
EYALET BAZINDA RAKAMLAR
Ülkede, Kaliforniya eyaleti 2 milyon 629 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 941 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 449 binden fazla vakayla Florida izliyor.
Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 298 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.
ABD 378,458
BREZİLYA 201,542
HİNDİSTAN 150,896
MEKSİKA 132,069
İNGİLTERE 79,833
İTALYA 77,911
FRANSA 67,431
RUSYA 61,381
İRAN 56,100