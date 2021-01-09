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Can kaybının önüne geçilemiyor! ABD'nin başında olduğu liste korkutuyor

'de yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 944 artarak 378 bin 297'ye yükseldi. ABD'yi can kaybı ve sayısında ve takip ediyor. İşte en çok can kaybı ve vaka sayısının olduğu ülkelerin sıralaması...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Can kaybının önüne geçilemiyor! ABD'nin başında olduğu liste korkutuyor

'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 322 bin 545 artışla 22 milyon 469 bin 545'e çıktı. Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 944 artarak 378 bin 297'ye yükseldi.

TEST SAYISI 267 BİN

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 13 milyon 261 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı da 267 milyon 570 bini geçti.

EYALET BAZINDA RAKAMLAR

Ülkede, Kaliforniya eyaleti 2 milyon 629 bini geçen sayısıyla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 941 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 449 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 39 bin 298 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

ABD 378,458

BREZİLYA 201,542

HİNDİSTAN 150,896

MEKSİKA 132,069

İNGİLTERE 79,833

İTALYA 77,911

FRANSA 67,431

RUSYA 61,381

İRAN 56,100

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