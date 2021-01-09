Çin'de COVID-19 paniği! Karantinadaki şehir sayısı yükseliyor

Shijiazhuang yönetimi, kent genelindeki nükleik asit test uygulamasından sonra tüm sakinlerden 7 gün boyunca evde kalmalarını istemişti. Bugün itibarı ile Shijiazhuang'ın ardından Hebei'deki Xingtai ve Dingzhou kentleri de sakinlerine 7 günlük karantina zorunluluğu getirdi. Xingtai'de toplu taşıma hizmetlerinin de durdurulduğu duyuruldu. Shijiazhuang'daki tüm süpermarket ve mağazaların sadece paket siparişlerinin devam edeceği belirtildi.