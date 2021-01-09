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Çin'de COVID-19 paniği! Karantinadaki şehir sayısı yükseliyor

Son dakika haberleri... 'de yeni salgın dalgasının ülkeye yayılması endişesi ile eyaletinin bazı yerleşimlerinde yeni ortaya çıkan vakalar nedeniyle tedbirler arttırıldı. ’ın ardından Xingtai ve kentlerinde de halka 7 günlük karantina zorunluluğu getirildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Çin'de COVID-19 paniği! Karantinadaki şehir sayısı yükseliyor

yönetimi, eyaletinin bazı yerleşimlerinde yeni ortaya çıkan vakalar nedeniyle ve salgında yeni dalganın ülkeye yayılması endişesiyle yaklaşık 76 milyon nüfuslu Hebei eyaletindeki kısmi ve tam karantina uygulamalarını genişletiyor.

Hebei eyaletine bağlı kentinde son 24 saatte 14 yeni vaka, 16 asemptomatik vaka tespit edildiği bildirildi. Tespit edilen vakalarla yakın temasta bulunduğu kişilerin tamamının karantina altına alındığı aktarıldı.

Böylelikle 2 Ocak'tan bu yana Hebei eyaletinde tespit edilen vaka sayısı 354'e yükseldi. Kentte tüm metro, otobüs ve taksi hizmetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Shijiazhuang'da 10 milyon 250 binden fazla kişiye nükleik asit testi yapıldığı, toplamda 354 kişinin testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. 11 binden fazla kişinin karantina altına alındığı kentin sakinlerine önümüzdeki günlerde bir kez daha geniş çaplı nükleik asit testi yapılacağı belirtildi.

Shijiazhuang yönetimi, kent genelindeki nükleik asit test uygulamasından sonra tüm sakinlerden 7 gün boyunca evde kalmalarını istemişti. Bugün itibarı ile Shijiazhuang'ın ardından Hebei'deki Xingtai ve kentleri de sakinlerine 7 günlük karantina zorunluluğu getirdi. Xingtai'de toplu taşıma hizmetlerinin de durdurulduğu duyuruldu. Shijiazhuang'daki tüm süpermarket ve mağazaların sadece paket siparişlerinin devam edeceği belirtildi.

11 milyonun üzerinde nüfusa sahip Shijiazhuang, başkent Pekin'e 290 kilometre mesafede bulunuyor. basınında, Hebei'deki yeni vakalarda tespit edilen virüsün Çin'in diğer bölgelerindeki vakalarla benzerlik göstermediği, virüsün Çin'e ülke dışından geldiğinin düşünüldüğü ifade edildi.

Yerel makamlar, vaka sayılarının yükselebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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