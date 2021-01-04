05 Ocak 2021, Salı
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ABD Başkanı seçilen Biden, BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'a küresel iş birliği mesajı verdi

Son dakika haberi... Yeni Başkanı , Birleşmiş Milletler (BM). 75. Genel Kurul Başkanı 'a, küresel iş birliği konusunda yönetiminin kendisi ve BM ile çalışacağını iletti. Biden, "Sizinle ve ile küresel iş birliği gerektiren çeşitli zorluklar ve fırsatlar konusunda çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2021
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ABD Başkanı seçilen Biden, BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'a küresel iş birliği mesajı verdi

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM). 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, küresel iş birliği konusunda yönetiminin kendisi ve BM ile çalışacağını iletti.

Bozkır, Twitter hesabında Biden'ın kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.

Biden, mektubunda Bozkır'a tebrik mesajı ve 'iyi dilekleri' için teşekkür ederek, henüz Bozkır ile telefon görüşmesi yapamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından iklim değişikliğine yönetimini bekleyen küresel sorunlara dikkati çeken Biden, sınırları aşan bu sorunların uluslararası iş birliği gerektirdiğine dikkati çekti.

"SİZİNLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"
Biden, "Sizinle ve BM Genel Kurulu ile küresel iş birliği gerektiren çeşitli zorluklar ve fırsatlar konusunda çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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