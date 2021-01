ABD Başkanı seçilen Biden, BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'a küresel iş birliği mesajı verdi

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM). 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a, küresel iş birliği konusunda yönetiminin kendisi ve BM ile çalışacağını iletti.

Bozkır, Twitter hesabında Biden'ın kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.

Biden, mektubunda Bozkır'a tebrik mesajı ve 'iyi dilekleri' için teşekkür ederek, henüz Bozkır ile telefon görüşmesi yapamamış olmaktan duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

The letter I received from HE Joseph R. Biden Jr, President-Elect of the United States.

As President of the UN General Assembly, I thank the warm remarks..

I am also looking forward to the future dialogue and close cooperation.

