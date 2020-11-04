04 Kasım 2020, Çarşamba
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Joe Biden'dan ''oy verin'' çağrısı

Son dakika haberi... Demokratların başkan adayı , ABD vatandaşlarına 'oy verin' çağrısında bulundu. Biden, ''Sesimizi duyurmak için zaman daralıyor, vermediyseniz oy verin'' ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020
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Joe Biden'dan ''oy verin'' çağrısı

ABD'deki seçimlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden'dan ABD vatandaşlarına oy verin çağrısı geldi.

Biden Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Sesimizi duyurmak için zaman daralıyor, vermediyseniz oy verin'' ifadelerini kullandı.

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