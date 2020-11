Joe Biden'dan ''oy verin'' çağrısı

ABD'deki seçimlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden'dan ABD vatandaşlarına oy verin çağrısı geldi.

Biden Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Sesimizi duyurmak için zaman daralıyor, vermediyseniz oy verin'' ifadelerini kullandı.

Folks, time is running out to make your voice heard in this election. If you haven't voted yet, go to https://t.co/EcbUdX2aPs to find your polling place and head there as soon as you can.