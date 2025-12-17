İstanbul'da bir otomobil yaya geçidine daldı: 2 ölü 6 yaralı | ahaber.com.tr görüntüledi
Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir otomobil yaya geçidinden geçen vatandaşlara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı. Öte yandan ahaber.com.tr'den Ayşe Nur Başol kaza sonrasında olay yerinde yaşananları görüntüledi. İşte o anlar...
İstanbul Şişli Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bölgesinde bir araç yayaların arasına daldı.
2 ÖLÜ 6 YARALI
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
AHABER.COM.TR OLAY YERİNDE
ahaber.com.tr'den Ayşe Nur Başol kaza sonrası olay yerinde yaşananları görüntüledi. Görüntülerde çok sayıda ambulans ekibinin kaza yerine geldiği görüldü.
Öte yandan feci kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.