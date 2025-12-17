İstanbul'da bir otomobil yaya geçidine daldı: 2 ölü 6 yaralı | ahaber.com.tr görüntüledi

Yaşam

Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir otomobil yaya geçidinden geçen vatandaşlara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi ise yaralandı. Öte yandan ahaber.com.tr'den Ayşe Nur Başol kaza sonrasında olay yerinde yaşananları görüntüledi. İşte o anlar...

İstanbul Şişli Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bölgesinde bir araç yayaların arasına daldı.

İSTANBUL'DA OTOMOBİL YAYA GEÇİDİNDEKİ VATANDAŞLARA ÇARPTI

2 ÖLÜ 6 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

ahaber.com.tr'den Ayşe Nur Başol kaza sonrası olay yerinde yaşananları görüntüledi. Görüntülerde çok sayıda ambulans ekibinin kaza yerine geldiği görüldü.

ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL YAYA GEÇİDİNE DALDI! KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan feci kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

