İstanbul'da bir otomobil yaya geçidine daldı: 2 ölü 6 yaralı | ahaber.com.tr görüntüledi

Giriş Tarihi: 17.12.2025 16:32

İstanbul Şişli Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bölgesinde bir araç yayaların arasına daldı.

2 ÖLÜ 6 YARALI

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.