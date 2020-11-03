Son dakika...Dakika dakika ABD seçimleri: İlk sonuçlar belli oldu

23.02 ABD seçimlerinden gelen ilk sonuçlarda Trump'ın News Hamshire'da yüzde 61.5, Biden'ın yüzde 38.5 oy aldığı açıklandı.

SEÇİME DAİR NOTLAR

- ABD Başkanı Donald Trump seçim gününü Washington'da, Biden ise Pensilvanya'da geçirecek.

- ABD'de oy kullanma oranı olarak en yüksek seçimlerinden biri yaşanıyor.

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