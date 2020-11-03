Son dakika...Dakika dakika ABD seçimleri: İlk sonuçlar belli oldu
Son dakika haberi... ABD seçimlerinden gelen ilk sonuçlarda Trump'ın News Hamshire'da yüzde 61.5, Biden'ın yüzde 38.5 oy aldığı açıklandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
23.02 ABD seçimlerinden gelen ilk sonuçlarda Trump'ın News Hamshire'da yüzde 61.5, Biden'ın yüzde 38.5 oy aldığı açıklandı.
SEÇİME DAİR NOTLAR
- ABD Başkanı Donald Trump seçim gününü Washington'da, Biden ise Pensilvanya'da geçirecek.
- ABD'de oy kullanma oranı olarak en yüksek seçimlerinden biri yaşanıyor.
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)