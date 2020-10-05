ABD Başkanı Donald Trump taburcu olacak mı? Trump pazar günü hastaneden çıkmak istemiş!

ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden ayrılmak istediği ancak doktorların buna izin vermediği belirtildi. Doktorlar bunun yerine Başkan Trump'a hastane karşısında kendisini bekleyen kalabalığı selamlaması için izin verdi.

YÜKSEK ATEŞİ VARDI VE KANDAKİ OKSİJENİ İKİ KEZ DÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktorunun yaptığı açıklamada Cuma günü erken saatlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Trump'ın "yüksek ateşi" olduğunu ve kandaki oksijen seviyesinin iki kez düştüğünü belirtti.

DURUMU GÖSTERİLENDEN DAHA CİDDİYDİ

ABD Başkanı Trump'ın doktorları Trump'ın koronavirüse yakalandığı haftanın Cumartesi gününden itibaren başlamak üzere kendisine 5 günlük bir koronavirüs antiviral tedavisine başladıklarını açıklamıştı.

YETKİLİLERE KIZDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de yetkililerin ve medyanın kendisinin hastalığının tahmin edildiğinden daha fazla olduğu noktasında çıkan söylemlere ve haberlere son derece kızdığı ve bu söylemlere tepki gösterdiği belirtildi.

BOŞ KAĞIDI İMZALAMASI GÜNDEM OLMUŞTU