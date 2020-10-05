05 Ekim 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Donald Trump taburcu olacak mı? Trump pazar günü hastaneden çıkmak istemiş!

ABD Başkanı Donald Trump taburcu olacak mı? Trump pazar günü hastaneden çıkmak istemiş!

Özel Kalem Müdürü Mark Meadows yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanan Başkanı 'ın hastaneden taburcu edilip edilmeyeceğine yönelik kararın bugün verileceğini açıkladı. Başkan Trump'ın durumunun iyiye gittiğini belirten Meadows, Trump'ın işe dönmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca ABD basınından yapılan haberlerde Başkan Trump'ın dün (pazar günü) hastaneden ayrılmak istediği ancak doktorlarının bu duruma izin vermediği iddia edildi. Trump'ın doktorlarının tarafından bunun yerine kendisine hastane önündeki kalabalığı selamlaması için izin verdiği de belirtildi. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın doktorları Cuma günü koronavirüse yakalanan Trump'ın yüksek ateşe sahip olduğunu ve iki kez kandaki oksijen miktarında ciddi bir düşüş olduğunu açıklamıştı. Başkan Trump ise hem resmi isimlerin yaptığı açıklamalarda ve hem de medya tarafından yapılan haberlerde sağlık durumunun kritik olduğuna yönelik yorumlara tepki göstermişti. Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından kasım ayında gerçekleşecek olan seçimlerde nasıl bir sonuç çıkacağı tüm dünya tarafından merak edilirken bir diğer başkan adayı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
ABONE OL
ABD Başkanı Donald Trump taburcu olacak mı? Trump pazar günü hastaneden çıkmak istemiş!

Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı Askeri Hastanesinden taburcu edilip edilmeyeceğine ilişkin bugün bir karara varılacağını açıkladı.

BAŞKAN DÖNMEYE HAZIR

Fox televizyonuna telefon bağlantısı gerçekleştiren Meadows, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini vurgulayarak, "Başkan, Kovid-19 ile mücadele ederken, kendi iş programına da dönmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.

DOKTORLARI BUGÜN AÇIKLAYACAK

Meadows, "Doktorlar bugün gün içinde bir değerlendirme yapacak ve ardından Başkan Trump, doktorlarına danışarak bugün taburcu olup olmayacağı konusunda bir karara varacak." ifadesini kullandı.

TRUMP PROGRAMA KATILDIĞINDA ZATEN VİRÜS TAŞIYORDU

Amerika medyasında yer alan haberde Trump'ın hastaneye yatmadan önce katıldığı "Hannity's Show" isimli programa katıldığı gün aslında koronavirüs testinin pozitif çıktığının bilindiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump neden tweet atmıyor? Koronavirüse yakalanmasının ardından sessizliğe büründü ABD BAŞKANI DONALD TRUMP NEDEN TWEET ATMIYOR? KORONAVİRÜSE YAKALANMASININ ARDINDAN SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

TRUMP NE ZAMAN KORONAVİRÜSE YAKALANDI?

medyasında yer alan iddiaya göre geçtiğimiz hafta virüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump'ın 26 Eylül'deki Beyaz Saray'da katıldığı etkinlikte koronavirüse yakalandı belirtildi.

HAFTA BOYUNCA TOPLANTILARA MASKESİZ KATILDI

ABD medyası Başkan Trump'ın koronavirüse yakalandığı haftanın başından beri katıldığı toplantılarda maske kullanmadığını da açıklamıştı.

TRUMP'IN DOKTORU: ŞEFFAF OLMADIM

Trump'ın tedavisinden sorumlu doktor Dr. Sean Conley yaptığı açıklamada basın tarafından gelen "Trump ek oksijene ihtiyaç duyuyor mu?" sorusuna şeffaf bir yanıt vermediğini ve Başkan Trump'ın iyimser tavrına destek noktasında böyle bir yol izlediğini açıkladı. Dr. Conley gelen soruyu yanıtlamayı reddetmişti.

Covid-19 tedavisi gören Trump’ın doktorundan son dakika açıklaması COVİD-19 TEDAVİSİ GÖREN TRUMP’IN DOKTORUNDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

PAZAR GÜNÜ HASTANEDEN AYRILMAK İSTEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden ayrılmak istediği ancak doktorların buna izin vermediği belirtildi. Doktorlar bunun yerine Başkan Trump'a hastane karşısında kendisini bekleyen kalabalığı selamlaması için izin verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'a sınırlı izin: Hastane önünden destekçilerini selamladı ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'A SINIRLI İZİN: HASTANE ÖNÜNDEN DESTEKÇİLERİNİ SELAMLADI

YÜKSEK ATEŞİ VARDI VE KANDAKİ OKSİJENİ İKİ KEZ DÜŞTÜ

ABD Başkanı 'ın doktorunun yaptığı açıklamada Cuma günü erken saatlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Trump'ın "yüksek ateşi" olduğunu ve kandaki oksijen seviyesinin iki kez düştüğünü belirtti.

DURUMU GÖSTERİLENDEN DAHA CİDDİYDİ

ABD Başkanı Trump'ın doktorları Trump'ın koronavirüse yakalandığı haftanın Cumartesi gününden itibaren başlamak üzere kendisine 5 günlük bir koronavirüs antiviral tedavisine başladıklarını açıklamıştı.

Biden da test yaptırdı: Koronavirüse yakalanan Trump ile canlı yayında karşı karşıya gelmişti BİDEN DA TEST YAPTIRDI: KORONAVİRÜSE YAKALANAN TRUMP İLE CANLI YAYINDA KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

YETKİLİLERE KIZDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de yetkililerin ve medyanın kendisinin hastalığının tahmin edildiğinden daha fazla olduğu noktasında çıkan söylemlere ve haberlere son derece kızdığı ve bu söylemlere tepki gösterdiği belirtildi.

BOŞ KAĞIDI İMZALAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump hastanede olduğu süre içinde imajını korumaya çalışmıştı. Başkan Trump'ın bir masada çalışırken görüntüleri servis edilmişti ve "Başkan Trump'ın durumu iyi" mesajı verilmişti. Ancak bu görüntülerde Başkan Trump'ın önünde bulunan boş kağıdı imzalaması sosyal medyada gündem olmuştu.

Trump'ın fotoğrafındaki kurmaca ülkeyi karıştırdı! TRUMP'IN FOTOĞRAFINDAKİ KURMACA ÜLKEYİ KARIŞTIRDI!

BIDEN MİTİNGLERE DEVAM EDİYOR

Geçen hafta virüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump'ın 'deki Beyaz Saray'da katıldığı etkinlikte koronavirüse yakalandığı belirtiliyor. Kasım ayında ABD genelinde gerçekleşecek olan seçimler nedeniyle Biden ile kıyasıya bir yarış içine giren Trump'ın miting serüvenine nasıl devam edileceği ve seçimlerin nasıl gerçekleştirileceği tüm dünya tarafından merak ediliyor. Trump'ın hastanede olduğu süreçte bir diğer aday olan kampanyasını sürdürmeye devam ediyor.

ABD'de seçime 1 ay kala yeni anket! Trump mı Biden mı? ABD'DE SEÇİME 1 AY KALA YENİ ANKET! TRUMP MI BİDEN MI?

MELANIA TRUMP: EVDE DİNLENMEYE DEVAM EDECEĞİM

Öte yandan Trump'ın Kovid-19'a yakalanan eşi da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Kendimi iyi hissediyorum ve evde dinlenmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı. Tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına teşekkür eden Melania Trump, dualarının Kovid-19 hastaları ve bu virüs nedeniyle yakınlarını kaybeden kişilerle olduğunu vurguladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA