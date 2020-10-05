ABD Başkanı Donald Trump taburcu olacak mı? Trump pazar günü hastaneden çıkmak istemiş!
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows yaptığı açıklamada koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın hastaneden taburcu edilip edilmeyeceğine yönelik kararın bugün verileceğini açıkladı. Başkan Trump'ın durumunun iyiye gittiğini belirten Meadows, Trump'ın işe dönmeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca ABD basınından yapılan haberlerde Başkan Trump'ın dün (pazar günü) hastaneden ayrılmak istediği ancak doktorlarının bu duruma izin vermediği iddia edildi. Trump'ın doktorlarının tarafından bunun yerine kendisine hastane önündeki kalabalığı selamlaması için izin verdiği de belirtildi. Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın doktorları Cuma günü koronavirüse yakalanan Trump'ın yüksek ateşe sahip olduğunu ve iki kez kandaki oksijen miktarında ciddi bir düşüş olduğunu açıklamıştı. Başkan Trump ise hem resmi isimlerin yaptığı açıklamalarda ve hem de medya tarafından yapılan haberlerde sağlık durumunun kritik olduğuna yönelik yorumlara tepki göstermişti. Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından kasım ayında gerçekleşecek olan seçimlerde nasıl bir sonuç çıkacağı tüm dünya tarafından merak edilirken bir diğer başkan adayı Joe Biden çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın kaldığı Walter Reed Askeri Hastanesinden taburcu edilip edilmeyeceğine ilişkin bugün bir karara varılacağını açıkladı.
BAŞKAN DÖNMEYE HAZIR
Fox televizyonuna telefon bağlantısı gerçekleştiren Meadows, Trump'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini vurgulayarak, "Başkan, Kovid-19 ile mücadele ederken, kendi iş programına da dönmeye hazır." değerlendirmesinde bulundu.
DOKTORLARI BUGÜN AÇIKLAYACAK
Meadows, "Doktorlar bugün gün içinde bir değerlendirme yapacak ve ardından Başkan Trump, doktorlarına danışarak bugün taburcu olup olmayacağı konusunda bir karara varacak." ifadesini kullandı.
TRUMP PROGRAMA KATILDIĞINDA ZATEN VİRÜS TAŞIYORDU
Amerika medyasında yer alan haberde Trump'ın hastaneye yatmadan önce katıldığı "Hannity's Show" isimli programa katıldığı gün aslında koronavirüs testinin pozitif çıktığının bilindiği bilgisi paylaşıldı.
TRUMP NE ZAMAN KORONAVİRÜSE YAKALANDI?
ABD medyasında yer alan iddiaya göre geçtiğimiz hafta virüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump'ın 26 Eylül'deki Beyaz Saray'da katıldığı etkinlikte koronavirüse yakalandı belirtildi.
HAFTA BOYUNCA TOPLANTILARA MASKESİZ KATILDI
ABD medyası Başkan Trump'ın koronavirüse yakalandığı haftanın başından beri katıldığı toplantılarda maske kullanmadığını da açıklamıştı.
TRUMP'IN DOKTORU: ŞEFFAF OLMADIM
Trump'ın tedavisinden sorumlu doktor Dr. Sean Conley yaptığı açıklamada basın tarafından gelen "Trump ek oksijene ihtiyaç duyuyor mu?" sorusuna şeffaf bir yanıt vermediğini ve Başkan Trump'ın iyimser tavrına destek noktasında böyle bir yol izlediğini açıkladı. Dr. Conley gelen soruyu yanıtlamayı reddetmişti.
PAZAR GÜNÜ HASTANEDEN AYRILMAK İSTEDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nden ayrılmak istediği ancak doktorların buna izin vermediği belirtildi. Doktorlar bunun yerine Başkan Trump'a hastane karşısında kendisini bekleyen kalabalığı selamlaması için izin verdi.
YÜKSEK ATEŞİ VARDI VE KANDAKİ OKSİJENİ İKİ KEZ DÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump'ın doktorunun yaptığı açıklamada Cuma günü erken saatlerde koronavirüs testi pozitif çıkan Trump'ın "yüksek ateşi" olduğunu ve kandaki oksijen seviyesinin iki kez düştüğünü belirtti.
DURUMU GÖSTERİLENDEN DAHA CİDDİYDİ
ABD Başkanı Trump'ın doktorları Trump'ın koronavirüse yakalandığı haftanın Cumartesi gününden itibaren başlamak üzere kendisine 5 günlük bir koronavirüs antiviral tedavisine başladıklarını açıklamıştı.
YETKİLİLERE KIZDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de yetkililerin ve medyanın kendisinin hastalığının tahmin edildiğinden daha fazla olduğu noktasında çıkan söylemlere ve haberlere son derece kızdığı ve bu söylemlere tepki gösterdiği belirtildi.
BOŞ KAĞIDI İMZALAMASI GÜNDEM OLMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump hastanede olduğu süre içinde imajını korumaya çalışmıştı. Başkan Trump'ın bir masada çalışırken görüntüleri servis edilmişti ve "Başkan Trump'ın durumu iyi" mesajı verilmişti. Ancak bu görüntülerde Başkan Trump'ın önünde bulunan boş kağıdı imzalaması sosyal medyada gündem olmuştu.
October 4, 2020
BIDEN MİTİNGLERE DEVAM EDİYOR
Geçen hafta virüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump'ın 26 Eylül'deki Beyaz Saray'da katıldığı etkinlikte koronavirüse yakalandığı belirtiliyor. Kasım ayında ABD genelinde gerçekleşecek olan seçimler nedeniyle Biden ile kıyasıya bir yarış içine giren Trump'ın miting serüvenine nasıl devam edileceği ve seçimlerin nasıl gerçekleştirileceği tüm dünya tarafından merak ediliyor. Trump'ın hastanede olduğu süreçte bir diğer aday olan Joe Biden kampanyasını sürdürmeye devam ediyor.
MELANIA TRUMP: EVDE DİNLENMEYE DEVAM EDECEĞİM
Öte yandan Trump'ın Kovid-19'a yakalanan eşi Melania Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Kendimi iyi hissediyorum ve evde dinlenmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı. Tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına teşekkür eden Melania Trump, dualarının Kovid-19 hastaları ve bu virüs nedeniyle yakınlarını kaybeden kişilerle olduğunu vurguladı.
My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus.— Melania Trump (@FLOTUS) October 5, 2020