ABD Başkanı Donald Trump taburcu olacak mı? Trump pazar günü hastaneden çıkmak istemiş!

ABD Başkanı Donald Trump hastanede olduğu süre içinde imajını korumaya çalışmıştı. Başkan Trump'ın bir masada çalışırken görüntüleri servis edilmişti ve "Başkan Trump'ın durumu iyi" mesajı verilmişti. Ancak bu görüntülerde Başkan Trump'ın önünde bulunan boş kağıdı imzalaması sosyal medyada gündem olmuştu.

BIDEN MİTİNGLERE DEVAM EDİYOR

Geçen hafta virüs testi pozitif çıkan ABD Başkanı Trump'ın 26 Eylül'deki Beyaz Saray'da katıldığı etkinlikte koronavirüse yakalandığı belirtiliyor. Kasım ayında ABD genelinde gerçekleşecek olan seçimler nedeniyle Biden ile kıyasıya bir yarış içine giren Trump'ın miting serüvenine nasıl devam edileceği ve seçimlerin nasıl gerçekleştirileceği tüm dünya tarafından merak ediliyor. Trump'ın hastanede olduğu süreçte bir diğer aday olan Joe Biden kampanyasını sürdürmeye devam ediyor.

MELANIA TRUMP: EVDE DİNLENMEYE DEVAM EDECEĞİM

Öte yandan Trump'ın Kovid-19'a yakalanan eşi Melania Trump da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Kendimi iyi hissediyorum ve evde dinlenmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı. Tüm dünyadaki sağlık çalışanlarına teşekkür eden Melania Trump, dualarının Kovid-19 hastaları ve bu virüs nedeniyle yakınlarını kaybeden kişilerle olduğunu vurguladı.

My family is grateful for all of the prayers & support! I am feeling good & will continue to rest at home. Thank you to medical staff & caretakers everywhere, & my continued prayers for those who are ill or have a family member impacted by the virus.