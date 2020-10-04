Covid-19 tedavisi gören Trump’ın doktorundan son dakika açıklaması

Trump'ın tedavisi ile ilgilenen Doktor Sean N. Dooley ise yaptığı açıklamada, başkanın durumunun iyiye gittiğini ifade ederek, Trump'ın Cuma gününden bu yana ateşinin olmadığını, nefes alışverişinin normal olduğunu, ayakta olduğunu ve diğer organlarının da olması gerektiği gibi çalıştığını dile getirdi.

TRUMP'A REMDESEVİR İLACI VERİLDİ

John Hopkins Tıp Merkezinden Doktor Brian Garibaldi ise, Trump'a ikinci doz Remdesevir verildiğini belirterek, olası yan etkilere karşı gözlemi sürdürdüklerini ve şu ana kadar bir yan etki görmediklerini açıkladı. Garibaldi, "Bugün iyi. Yemeğini yedi ve mümkün olduğunca yatak dışında hastanedeki başkanlık bölümünde çalışıyor. Sağlık durumu aynı şekilde ilerlerse en erken yarın taburcu edilmesini planlayabiliriz" dedi.