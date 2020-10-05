Trump'ın fotoğrafındaki kurmaca ülkeyi karıştırdı!

BOŞ KAĞIDA İMZA

Trump'ın hastanede çekilen fotoğrafı ise olay yarattı. Hastanede bile çalıştığını kanıtlamak isteyen ABD Başkanı faka bastı. Trump'ın çekilen fotoğrafında kendini çalışıyor gibi göstermek için boş bir kağıda imza attığı ortaya çıktı.

Beyaz Saray muhabiri ve analist Andrew Feinberg de fotoğrafları inceledi ve Trump'ın 'adını boş bir kağıda imzalıyor gibi göründüğünü' söyledi.