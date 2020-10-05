ABD Başkanı Donald Trump'a sınırlı izin: Hastane önünden destekçilerini selamladı

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, 3 gündür hastane önünde kendisini destekleyen kalabalığı makam aracından selamladı.ABD Başkanı Trump, Kovid-19'a yakalanmasının ardından cuma günü kaldırıldığı Walter Reed Askeri Hastanesi'nin önünde kendisini destekleyen taraftarlarına bir sürpriz yaptı.

VİDEO İLE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Önce Twitter hesabından bir video paylaşan Trump, hastalığının iyiye gittiğini ve kendisiyle ilgilenen herkese çok teşekkür ettiğini belirtti.

BU GERÇEK BİR OKULDU VE YAŞAYARAK ÖĞRENDİM

Kovid-19 hastalığına ilişkin birçok şeyi bu süreçte yaşayarak öğrendiğini söyleyen Trump, "Bu gerçek bir okul. Bunu anladım, öğrendim. Çok enteresan bir şey ve bunu sizinle paylaşacağım." yorumunu yaptı.

KÜÇÜK BİR SÜRPRİZİM OLACAK

Mesajında, "Hastane önünde beni desteklemek üzere bekleyen insanlara muhtemelen biraz sonra küçük bir sürprizim olacak." ifadesini kullanan Trump'ın biraz daha enerjik görüntüsü dikkat çekti.

Video mesajının yayınlandığı esnada Gizli Servis araçlarının koruması eşliğinde hastane önündeki caddede beliren Trump, bulunduğu aracın içinden kendisini destekleyenleri el sallayarak selamladı. Trump'ın aracın içinde maskeli olması dikkat çekti. Amerikan medyasında yankı bulan sürpriz ziyaret sosyal medyada bir anda gündeme oturdu.

NE OLMUŞTU?

Perşembeyi cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, dün başkent Washington DC'ye yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.Trump'ın doktorları son açıklamalarında ABD Başkanı'nın sağlık durumunun yeterince iyi gitmesi durumunda pazartesi günü taburcu edilebileceğini belirtmişti.

BEYAZ SARAY: BAŞKANLIK SUİTİNE GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Trump'ın sürpriz ziyaretiyle ilgili olarak Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yazılı bir açıklama yaptı. Deere, açıklamasında, "Başkan Trump, dışarıda kendisini destekleyenlere el sallamak için kısa ve son dakikada karar verilmiş bir konvoy turu gerçekleştirdi ve Walter Reed'deki başkanlık suitine geri döndü." ifadesine yer verdi.