İşgal altındaki Kudüs’te şer ittifakı: İsrail–Yunanistan–Güney Kıbrıs bir araya geliyor
İsrail, Gazze’deki saldırıları ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamaları nedeniyle küresel ölçekte eleştirilirken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile işgal altındaki Kudüs’te kritik bir zirve düzenliyor. Haaretz’in aktardığına göre bu görüşme, 7 Ekim sonrasında üç ülke liderlerini bir araya getiren ilk üçlü toplantı olacak.
Gazze'deki soykırımın ve İsrail'in bölge genelinde tırmandırdığı saldırgan politikanın gölgesinde, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bugün işgal altındaki Kudüs'te kritik bir üçlü zirveye hazırlanıyor.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ev sahipliğinde yapılacak zirve, yalnızca diplomatik bir buluşma değil; Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yeni bir askeri ve siyasi cephe arayışının da açık göstergesi olarak değerlendiriliyor.
HAARETZ YAZDI: 7 EKİM SONRASI İLK ÜÇLÜ BULUŞMA
İsrail merkezli Haaretz'in haberine göre, Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile 7 Ekim 2023'te Gazze savaşının başlamasından bu yana ilk kez üçlü formatta bir araya geliyor. "Helenik üçgen" olarak adlandırılan İsrail–Yunanistan–Güney Kıbrıs hattındaki son liderler zirvesi, 7 Ekim2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'ndan yalnızca bir ay önce yapılmıştı.
Haaretz, görüşmenin özellikle Netanyahu'nun uluslararası alanda giderek yalnızlaştığı, birçok dünya liderinin İsrail'e gitmekten kaçındığı ve Netanyahu hakkında UCM tarafından tutuklama kararı çıkarıldığı bir dönemde gerçekleşmesine dikkat çekiyor.
NETANYAHU'NUN KAÇIŞ DİPLOMASİSİ
Haaretz'in hatırlattığı bir diğer çarpıcı detay ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis'in ekim ayındaki ziyaretine ilişkin.
Netanyahu, o ziyareti gerekçe göstererek, devam eden yolsuzluk davası kapsamındaki ifadesini "acil diplomatik görüşme" bahanesiyle ertelemişti. Bugünkü zirve de Netanyahu'nun hem iç hukuk baskısından hem de uluslararası tecritten çıkış arayışı olarak okunuyor.
DOĞU AKDENİZ'DE "ORTAK ASKERİ GÜÇ" MASADA
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki zirvenin en kritik başlıklarından biri, Doğu Akdeniz'de ortak bir askeri yapı kurulması. İsrail ve Yunan medyasına yansıyan bilgilere göre, zirvede savunma ve güvenlik iş birliğinin derinleştirilmesi, askeri koordinasyonun artırılması ve sahada ortak hareket kabiliyetinin güçlendirilmesi ele alınacak.
Bu başlık, Haaretz'in aktardığı "üçlü iş birliği mekanizmasının yeniden canlandırılması" hedefiyle örtüşürken, Türkiye karşıtı bir eksenin açık şekilde inşa edildiğine işaret ediyor.
YUNAN VE GÜNEY KIBRIS MEDYASI YAZDI: TÜRKİYE'YE KARŞI CAYDIRICILIK PLANI
İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet ile Yunanistan merkezli Banking News, son günlerde yayımladıkları haberlerde Tel Aviv–Atina–Güney Kıbrıs hattındaki askeri iş birliğinin, Türkiye'ye karşı yeni bir caydırıcılık mimarisi oluşturmayı amaçladığını öne sürdü.
Haberlere göre üç ülke; ortak tatbikatlar, kapalı kapılar ardındaki askeri görüşmeler ve stratejik planlamalar yoluyla Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin artan askeri ve deniz gücüne karşı organize bir yapı kurmayı hedefliyor.
2 BİN 500 KİŞİLİK "HIZLI MÜDAHALE GÜCÜ" İDDİASI
Ynet'in aktardığı en dikkat çekici detaylardan biri ise 2 bin 500 askerden oluşacak bir "Hızlı Müdahale Gücü" planı. İddiaya göre bu gücün:
1.000 askeri İsrail, 1.000 askeri Yunanistan, 500 askeri ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sağlayacak.
Söz konusu askeri birliğin, Rodos ve Karpathos gibi Yunan adalarında konuşlandırılması, ayrıca İsrail ve Güney Kıbrıs topraklarında da askeri altyapı tesis edilmesi planlanıyor. Bu senaryo, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi doğrudan hedef alan yeni bir askeri dizilime işaret ediyor.
ENERJİ, KORİDORLAR VE ASKERİ HATLAR
Haaretz'in İsrailli diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre zirvede yalnızca askeri başlıklar değil; teknoloji, iklim, enerji ve ulaştırma projeleri de masada olacak. Özellikle:
İbrahim Anlaşmaları'nın genişletilmesi,
"Güney koridorunun" güçlendirilmesi,
Hindistan–Orta Doğu–Avrupa Koridoru
gibi projelerin, İsrail–Yunanistan–Güney Kıbrıs hattı üzerinden Türkiye'yi dışlayan bir jeopolitik düzenleme olarak ele alındığı belirtiliyor.
GAZZE'DEN DOĞU AKDENİZ'E UZANAN KRİZ HATTI
Zirve, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ve uluslararası kuruluşlar tarafından soykırım olarak nitelendirilen saldırıların, Lübnan, İran ve Katar'a yönelik askeri hamlelerin ve bölgesel istikrarsızlığın zirve yaptığı bir dönemde gerçekleşiyor.
Bu tablo içinde, işgal altındaki Kudüs'te düzenlenen üçlü zirve, barış arayışından çok yeni gerilimlerin ve askeri bloklaşmaların işareti olarak görülüyor.
