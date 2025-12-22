İşgal altındaki Kudüs’te şer ittifakı: İsrail–Yunanistan–Güney Kıbrıs bir araya geliyor

Orta Doğu'da binlerce masumu katleden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis (REUTERS)

HAARETZ YAZDI: 7 EKİM SONRASI İLK ÜÇLÜ BULUŞMA

İsrail merkezli Haaretz'in haberine göre, Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile 7 Ekim 2023'te Gazze savaşının başlamasından bu yana ilk kez üçlü formatta bir araya geliyor. "Helenik üçgen" olarak adlandırılan İsrail–Yunanistan–Güney Kıbrıs hattındaki son liderler zirvesi, 7 Ekim2023'teki Aksa Tufanı Operasyonu'ndan yalnızca bir ay önce yapılmıştı.

Haaretz, görüşmenin özellikle Netanyahu'nun uluslararası alanda giderek yalnızlaştığı, birçok dünya liderinin İsrail'e gitmekten kaçındığı ve Netanyahu hakkında UCM tarafından tutuklama kararı çıkarıldığı bir dönemde gerçekleşmesine dikkat çekiyor.

NETANYAHU'NUN KAÇIŞ DİPLOMASİSİ

Haaretz'in hatırlattığı bir diğer çarpıcı detay ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis'in ekim ayındaki ziyaretine ilişkin.

Netanyahu, o ziyareti gerekçe göstererek, devam eden yolsuzluk davası kapsamındaki ifadesini "acil diplomatik görüşme" bahanesiyle ertelemişti. Bugünkü zirve de Netanyahu'nun hem iç hukuk baskısından hem de uluslararası tecritten çıkış arayışı olarak okunuyor.

DOĞU AKDENİZ'DE "ORTAK ASKERİ GÜÇ" MASADA

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki zirvenin en kritik başlıklarından biri, Doğu Akdeniz'de ortak bir askeri yapı kurulması. İsrail ve Yunan medyasına yansıyan bilgilere göre, zirvede savunma ve güvenlik iş birliğinin derinleştirilmesi, askeri koordinasyonun artırılması ve sahada ortak hareket kabiliyetinin güçlendirilmesi ele alınacak.

Bu başlık, Haaretz'in aktardığı "üçlü iş birliği mekanizmasının yeniden canlandırılması" hedefiyle örtüşürken, Türkiye karşıtı bir eksenin açık şekilde inşa edildiğine işaret ediyor.