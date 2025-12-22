2026 asgari ücret için kritik eşik! İşte masadaki zam senaryoları
Asgari ücret artışına ilişkin müzakerelerde ikinci toplantı 18 Aralık’ta gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işçi temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından rakam açıklamak için henüz erken olduğunu vurguladı. Ekonomi yönetiminin mevcut enflasyon, büyüme ve istihdam dengeleri doğrultusunda 2026 asgari ücret artışı için yüzde 25 ile yüzde 30 aralığında senaryolar üzerinde durduğu ifade ediliyor. İşte merakla beklenen masadaki zam senoryaları...
Milyonlarca çalışanın gelirini etkileyecek asgari ücret zammı için ikinci toplantı tamamlandı. Her iki toplantı sonrası da net bir rakam açıklanmazken, gözler şimdi üçüncü toplantıya çevrildi. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenmesi bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık'ta yeniden toplandı. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlık ettiği yaklaşık 1,5 saatlik toplantıya, işçi tarafı olan Türk-İş katılmazken; hükümet temsilcileri ve işveren kanadını temsilen TİSK temsilcileri yer aldı. Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK yetkilileri enflasyona yönelik ekonomik veri ve raporları sundu. Bu veriler ışığında olası zam senaryoları da değerlendirmeye alındı.
GÖZLER 3. TOPLANTIDA!
Asgari ücret zammına ilişkin gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi. Ancak bu toplantıya dair resmi bir tarih henüz açıklanmadı.
Komisyonun üçüncü toplantısının bu hafta yapılması bekleniyor. Bu toplantıda yeni asgari ücrete dair rakamsal bir teklifin gündeme gelmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor. Üçüncü toplantıdan da uzlaşı çıkmazsa, komisyon dördüncü kez toplanarak nihai kararı verecek.
BAKAN ŞİMŞEK'TEN KRİTİK ENFLASYON AÇIKLAMASI
Asgari ücret zammına ilişkin olarak yüzde 20 ile yüzde 30 arasında değişen farklı senaryolar gündemde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 31 civarında olduğunu açıklaması dikkat çekti. Bu oran temel alınarak yapılacak bir zam durumunda, asgari ücretin net 28.956 TL olması öngörülüyor. Zam oranı yüzde 32 olursa net ücret 29.177 TL seviyesine çıkacak.
"İŞVERENLER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İşverenler de taşın altına elini koymalı" açıklamasıyla birlikte beklentiler daha da arttı. Başkan Erdoğan, "Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK'in işçi kardeşlerimiz için olumlu adımlar atmasını bekliyorum. Bu adımlar verimlilik ve kazanç olarak geri döner. Kefenin cebi yok" sözleriyle dikkat çekti.
Bu açıklama sonrasında Ankara kulislerinde, yeni asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında belirlenebileceği konuşuluyor.
YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ
Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 31,17 olarak açıklandı. Bu oran baz alınarak zam yapılması durumunda net asgari ücretin 28.993 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor.
Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.
ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK? İŞTE OLASI SENARYOLAR…
Peki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar…
YÜZDE 20
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.
YÜZDE 25
Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.
YÜZDE 28,5
Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 30
Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.
YÜZDE 35
Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.
YÜZDE 40
Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRETTEN HANGİ ÖDEMELER ETKİLENECEK?
Asgari ücrette yapılacak artış, maaş zamlarının yanı sıra birçok ödemeyi de etkileyecek. Belirlenecek yeni oranla birlikte işsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarları güncellenecek. Aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatlarında artış yaşanacak. En düşük iş göremezlik ödeneği, stajyer ücretlerinin taban seviyesi ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri gibi çok sayıda kalemde de değişiklik olacak.
