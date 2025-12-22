2026 asgari ücret için kritik eşik! İşte masadaki zam senaryoları

"İŞVERENLER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İşverenler de taşın altına elini koymalı" açıklamasıyla birlikte beklentiler daha da arttı. Başkan Erdoğan, "Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK'in işçi kardeşlerimiz için olumlu adımlar atmasını bekliyorum. Bu adımlar verimlilik ve kazanç olarak geri döner. Kefenin cebi yok" sözleriyle dikkat çekti.

Bu açıklama sonrasında Ankara kulislerinde, yeni asgari ücretin 27 bin TL ile 30 bin TL arasında belirlenebileceği konuşuluyor.

YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 31,17 olarak açıklandı. Bu oran baz alınarak zam yapılması durumunda net asgari ücretin 28.993 TL'ye yükselmesi bekleniyor.