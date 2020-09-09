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Son dakika: ABD Irak'tan askerlerini çekiyor mu? Trump'ın bugün kararını açıklaması bekleniyor

dakika haberine göre Başkanı 'ın 'tan daha fazla ABD askerinin çekilmesi konusunda bugün bir duyuru yapmasının beklendiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.09.2020 Güncelleme Tarihi: 09.09.2020
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Son dakika: ABD Irak'tan askerlerini çekiyor mu? Trump'ın bugün kararını açıklaması bekleniyor

Trump'ın Kuzey Carolina ziyareti dönüşünde başkanlık uçağında bulunan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilerle konuştu.

Yetkili, Irak'tan daha fazla Amerikan askerinin çekilmesi konusunda Trump'ın çarşamba günü içinde bir duyuru yapmasının beklendiğini belirterek, ilerleyen günlerde Afganistan konusunda da benzeri bir açıklama yapılacağını kaydetti.

"SONU GELMEYEN SAVAŞLARI BİTİRME" SÖZÜ VERDİ
Öte yandan Amerikan basınında, yaklaşan 3 Kasım Başkanlık Seçimleri için "Sonu gelmeyen savaşları bitirme" sözü veren Trump'ın bu kararıyla seçmenlere mesaj göndermek istediği yorumları yapıldı.

ASKERLERİMİZİ IRAK'TAN HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇIKARIYORUZ
Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

Görüşme öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada Trump, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." demişti.

Wall Street Journal gazetesi ise 28 Ağustos'taki haberinde ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Irak'taki Amerikan askerlerinin üçte birini geri çekerek bu ülkedeki asker sayısını 3 bin 500 civarına düşüreceğini öne sürmüştü.

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