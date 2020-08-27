Rusya Devlet Başkanı Putin, makam aracının direksiyonuna geçti | İşte o anlar...

PUTİN DİREKSİYONA GEÇTİ



Yol incelemesi sırasında işçilerle de sohbet eden Putin, Bakan Dietrich'ten bilgi aldıktan sonra makam aracına yöneldi. Makam aracının direksiyonuna geçen Putin emniyet kemerini takarak, "Emniyet kemerinizi takmalısınız yoksa ceza ödersiniz" ifadelerini kullandı. Yol incelemesi sonrası Putin, "Tüm otoyol rotasını incelemek için dolaştım. Etkileyici, modern ve güzel bir yol" ifadelerini kullandı. Ulaştırma Bakanı Dietrich, ise Putin'in yol testi sırasında "Burada 3 buçuk yıllık özenli bir çalışma yatıyor. Şu an sizin kullandığınız yol büyük bir övgüyü hak ediyor" dedi.







Öte yandan Devlet Başkanı Putin, daha önce de Kerç Boğazı'nın üzerine kurulan Kerç Köprüsü'nün açılış töreninde büyük bir kamyon kullanmış ve köprüden kullandığı araçla geçmişti.





