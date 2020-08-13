Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 30.388'e yükseldi
Son dakika haberi... Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 388'e çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 669 artışla 232 bin 13'e yükseldi.
Son 24 saatte hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 388'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 374'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 864 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 191 artarak 83 bin 663'e yükseldi.
Ülkede salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken, günlük vaka sayısında artış sürüyor.
Ayrıca 4-10 Ağustos'ta 608 bin 641 Kovid-19 testi yapıldı.
Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.
- Angers'de maske zorunluluğu
Fransa'nın Angers kentinin merkezinde, valiliğin kararıyla açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale geldi.
Ülkede günlük vaka sayılarının artması nedeniyle çok sayıda şehirde maske kullanımı zorunluluğu getirilmişti.