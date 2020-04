ABD'de tartışma yaratan iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın corona virüs kriziyle ilgili tavsiye alınması için Dr. Mehmet Öz’ü arattığı iddiaları ülkede tartışma yarattı. Dr. Öz ise iddiaların doğru olmadığını söyledi.

ABD merkezli haber sitesi The Daily Beast'in aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump, sık şekilde takip ettiği Fox News televizyonuna çıkan doktor Mehmet Öz'ün koronavirüs konusunda tavsiye alınmak üzere aranmasını istedi. Trump'ın sık sık tavsiye ettiği sıtma ilacı 'hidroksiklorokin'e canlı yayında destek veren Dr. Mehmet Öz'ün Başkan Trump'ın ilgisini çektiği ifade edildi. The Daily Beast'in haberine göre, Mehmet Öz, 24 Mart tarihinden beri 21 kez Fox News ekranlarına çıktı, Trump'ın tavsiye ettiği, ancak sağlık makamlarının onaylamadığı ilacı destekleyen açıklamalarda bulundu.

MEHMET ÖZ İDDİALARI YALANLADI

Habere göre, Trump danışmanlarına Öz'ün fikirlerine ilgi duyduğunu ve konuşmayı arzuladığını belirtti. Bunun üzerine sağlık yetkililerinden Seema Verma'nın doktor Öz ile görüştüğü ve sıtma ilacı hakkında fikirlerinin öğrenildiği aktarıldı. Hürriyet'in haberine göre Dr. Öz ise iddiaların doğru olmadığını belirtti.

RAHATSIZLIK DUYDULAR

Trump'ın televizyondan izledikten sonra ekibinden kalp cerrahı Mehmet Öz ile görüşülmesini talep etmesi bazı üst düzey isimleri rahatsız etti. Daily Beast'e konuşan bir yetkili, "Mehmet Öz'ün bu sürece dahil olmaya çalışmasını çok sinir bozucu buluyoruz. Bu süreç insanların şöhretini gösterme platformu değil" dedi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Trump'ın sıtma ilacı açıklamasına rağmen, ilacın kullanılması tavsiyesinin yeterince güvenilir olmadığını söylemişti. Fauci bir televizyon programında Mehmet Öz ile ilacın kullanımı konusunda görüş ayrılığı yaşamıştı.