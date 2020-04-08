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ABD'de tartışma yaratan iddia: Trump, Mehmet Öz’ü arattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.04.2020 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020
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ABD'DE TARTIŞMA YARATAN İDDİA: TRUMP, MEHMET ÖZ’Ü ARATTI

Başkanı ’ın corona virüs kriziyle ilgili tavsiye alınması için Dr. ’ü arattığı iddiaları ülkede tartışma yarattı. Dr. Öz ise iddiaların doğru olmadığını söyledi.

merkezli haber sitesi The 'in aktardığına göre, ABD Başkanı , sık şekilde takip ettiği televizyonuna çıkan doktor 'ün koronavirüs konusunda tavsiye alınmak üzere aranmasını istedi. Trump'ın sık sık tavsiye ettiği sıtma ilacı 'hidroksiklorokin'e canlı yayında destek veren Dr. Mehmet Öz'ün Başkan Trump'ın ilgisini çektiği ifade edildi. The Daily Beast'in haberine göre, Mehmet Öz, 24 Mart tarihinden beri 21 kez Fox News ekranlarına çıktı, Trump'ın tavsiye ettiği, ancak sağlık makamlarının onaylamadığı ilacı destekleyen açıklamalarda bulundu.

MEHMET ÖZ İDDİALARI YALANLADI
Habere göre, Trump danışmanlarına Öz'ün fikirlerine ilgi duyduğunu ve konuşmayı arzuladığını belirtti. Bunun üzerine sağlık yetkililerinden Seema Verma'nın doktor Öz ile görüştüğü ve sıtma ilacı hakkında fikirlerinin öğrenildiği aktarıldı. Hürriyet'in haberine göre Dr. Öz ise iddiaların doğru olmadığını belirtti.

RAHATSIZLIK DUYDULAR
Trump'ın televizyondan izledikten sonra ekibinden kalp cerrahı Mehmet Öz ile görüşülmesini talep etmesi bazı üst düzey isimleri rahatsız etti. Daily Beast'e konuşan bir yetkili, "Mehmet Öz'ün bu sürece dahil olmaya çalışmasını çok sinir bozucu buluyoruz. Bu süreç insanların şöhretini gösterme platformu değil" dedi. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı , Trump'ın sıtma ilacı açıklamasına rağmen, ilacın kullanılması tavsiyesinin yeterince güvenilir olmadığını söylemişti. Fauci bir televizyon programında Mehmet Öz ile ilacın kullanımı konusunda görüş ayrılığı yaşamıştı.

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