Trump arkasına alıp konuşmuştu! New York’a gönderilen USNS Comfort mürettebatında corona virüs çıktı
ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile New York'a gönderilen hastane gemisi USNS Comfort'taki bir mürettebatta koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Trump geçen hafta USNS Comfort'u arkasına alıp vatandaşlarına umut aşılamıştı.ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile New York'a gönderilen hastane gemisi USNS Comfort'taki bir mürettebatta koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Trump'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında New York'a gönderdiği Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı USNS Comfort hastane gemisindeki bir mürettebatta koronavirüs tespit edildi.
ABD medyasının haberine göre, donanma, söz konusu durum geminin hasta almasını etkilemeyeceği ifade edildi. USNS'den yapılan açıklamaya göre, "Gemi protokolleri takip ediyor; tüm mürettebat üyelerinin ve hastaların güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alıyor" ifadelerine yer verildi.
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