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Trump arkasına alıp konuşmuştu! New York’a gönderilen USNS Comfort mürettebatında corona virüs çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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TRUMP ARKASINA ALIP KONUŞMUŞTU! CORONA TESPİT EDİLDİ

Başkanı 'ın talimatı ile 'a gönderilen hastane gemisi 'taki bir mürettebatta koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Trump geçen hafta USNS Comfort'u arkasına alıp vatandaşlarına umut aşılamıştı.

Başkanı 'ın talimatı ile 'a gönderilen hastane gemisi 'taki bir mürettebatta koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Trump'ın, koronavirüs ile mücadele kapsamında New York'a gönderdiği Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı USNS Comfort hastane gemisindeki bir mürettebatta koronavirüs tespit edildi.



ABD medyasının haberine göre, donanma, söz konusu durum geminin hasta almasını etkilemeyeceği ifade edildi. USNS'den yapılan açıklamaya göre, "Gemi protokolleri takip ediyor; tüm mürettebat üyelerinin ve hastaların güvenliğini sağlamak için her türlü tedbiri alıyor" ifadelerine yer verildi.


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