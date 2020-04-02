Son dakika: İsrail Sağlık Bakanı Litzman ve eşinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı
Son dakika haberleri... İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bakanın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.
İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
İsrail Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Litzman ile eşine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Bakan Litzman ile eşinin testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.
Bakanın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.
Öte yandan İsrail'deki koalisyon hükumetinin ortağı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Litzman'ın sağlık durumundan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da haberdar edildiği bilgisine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'de vaka sayısı 6 bin 92'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselmişti.
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