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Son dakika: İsrail Sağlık Bakanı Litzman ve eşinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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İSRAİL SAĞLIK BAKANI VE EŞİNİN TESTLERİ POZİTİF

Son dakika haberleri... Yaakov Litzman ile eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. Bakanın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.

Yaakov Litzman ile eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Litzman ile eşine Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Bakan Litzman ile eşinin testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Bakanın görevini evinden yürütmeye devam edeceği vurgulandı.

Öte yandan İsrail'deki koalisyon hükumetinin ortağı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi Birleşik Tevrat Partisi (Yahudot HaTora) Başkanı Litzman'ın sağlık durumundan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da haberdar edildiği bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'de vaka sayısı 6 bin 92'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselmişti.

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