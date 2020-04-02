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Hafter milislerinden Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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HAFTER'DEN MİTİGA HAVALİMANI'NA ROKETLİ SALDIRI

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri milislerinin, başkent 'taki 'na düzenlediği bildirildi.

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri milislerinin, başkent 'taki 'na düzenlediği bildirildi.

Libya El-Ahrar Televizyonu'nun haberine göre, Hafter milisleri Mitiga Havalimanı ve çevresine roketli saldırı düzenledi. Haberde saldırının can kaybı, yaralanma ya da nasıl bir hasara yol açtığına ilişkin bilgi verilmedi.

Trablus'un dış dünyaya açılan tek kapısı kabul edilen Mitiga Havalimanı Hafter milisleri tarafından daha önce de pek çok kez roket saldırılarına maruz kalmıştı. Bu saldırılar nedeniyle havalimanında uçuşlar pek çok kez durdurulmuştu.

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