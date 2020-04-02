Hafter milislerinden Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenlediği bildirildi.

Libya El-Ahrar Televizyonu'nun haberine göre, Hafter milisleri Mitiga Havalimanı ve çevresine roketli saldırı düzenledi. Haberde saldırının can kaybı, yaralanma ya da nasıl bir hasara yol açtığına ilişkin bilgi verilmedi.

Trablus'un dış dünyaya açılan tek kapısı kabul edilen Mitiga Havalimanı Hafter milisleri tarafından daha önce de pek çok kez roket saldırılarına maruz kalmıştı. Bu saldırılar nedeniyle havalimanında uçuşlar pek çok kez durdurulmuştu.