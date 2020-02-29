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Coronavirüs hayvana bulaştı! Hong Kong’da Pomeranian cinsi köpekte virüs tespit edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.02.2020
BİR İLK YAŞANDI! VİRÜS HAYVANA BULAŞTI...

'de ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan Coronavirüs (Covid-19), tüm dünyayı korkutmaya devam ediyor. Virüsten ölenlerin sayısı 2 bin 901'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 83 bin 704'e yükseldi. Öte yandan 36 bin 654 kişi de tedavi edilirken virüs bir hayvana ilk defa bulaştı. ’da Pomeranian cinsi köpekte ölümcül virüse rastlandı...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (Covid-19), tüm dünyaya kabusu yaşattı. Virüs sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 901'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 83 bin 704'e çıktı; 36 bin 654 kişi de tedavi edildi. Ölümcül virüs, ve 'ya da sıçradı. ise öpüşme ve tokalaşmayı yasakladı. Virüsün hayvanlara da bulaştığı anlaşıldı.

Hong Kong'da Coronavirüs teşhisi konulan Yvonne Chow Hau Yee, Pomeranian cinsi köpeğini veterinere götürdü. Ağız, burun ve dışkı örnekleri alınan hayvanda da virüs tespit edildi. Köpeğin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi. Yetkililer, evcil hayvan sahiplerinin dışarı çıkarken maske takmaları gerektiğini belirtti.



HAYVANDA İLK VAKA!
ve köpeği hastalığa yakalandı.



Çinliler virüsten korunmak için ilginç yöntemler geliştirdi.



'da ölü sayısı 21'e çıktı. Ülkeye gidenler maske ile turistik yerleri geziyor.


İranlı kadınlar maske ile önlem aldı.



AVRUPA'DA ARTIYOR
Çin'de ortaya çıkan yeni tip Coronaviüs vakalarının sayısı Avrupa ülkelerinde artmaya devam ediyor. 'da vaka sayısı 32 oldu. Hırvatistan'da ise 5'e yükseldi. Covid-19 vakalarının sayısı İsviçre'de 15'e, Yunanistan'da 4'e, Hollanda'da da 2'ye çıktı.




CORONA FRENİ!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs, arka arkaya dev fuarların iptal edilmesine neden oluyor. Bir önlem de İsviçre'den geldi. Geçtiğimiz hafta Coronavirüsü endişesi nedeniyle binden fazla kişinin katılacağı tüm etkinlikleri durdurma kararı alan İsviçreli yetkililer, Cenevre Otomobil Fuarı'nı da iptal etti. Fuarın organizatörü Palexpo Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Maurice Turrettini, yaptığı açıklamada şovun iptal edildiğini duyurdu.



ÇEVREMİZ SARILDI
Dünyanın son yıllarda karşı karşıya kaldığı en ciddi salgınlardan biri olan Coronavirüs (Covid-19), Türkiye'nin dört bir yanını çevirdi. Kara sınırı bağlamında ülkemizin batısında , kuzeydoğusunda Gürcistan ve güneydoğusunda ve 'da ölümcül virüs görüldü. Son haber ise kardeş ülke Azerbaycan'dan geldi. İran'dan gelen bir Rus vatandaşında görüldü. Karantina altına alındı.



VİRÜSÜN GÜNLÜĞÜ
Dünyada yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şu şekilde:

Meksika, , Litvanya, Nijerya ve Sahra Altı Afrika'da ilk vaka görüldü.
Facebook şirketi her yıl düzenlediği büyük yazılımcı etkinliği olan F8'i Coronavirüs nedeniyle iptal etti.
'da ilan edildi.
İran'da ölenlerin sayısı 34'e yükseldi.
Fransa'da 24 saatte 20 yeni vaka ortaya çıktı.
Kıbrıs'ta Coronavirüs nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı.

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