04 Ocak 2020, Cumartesi
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ABD'nin yeni saldırısı sonrası ilk açıklama geldi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2020
ABD'NİN YENİ SALDIRISI SONRASI İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Son dakika haberine göre; 'ın başkenti 'ta sabaha karşı bir konvoya düzenlenen son hava saldırısının lider kadrosuna değil, sağlık ekibine yönelik olduğu bildirildi.

Haber Ajansı'nın () verdiği haberde, Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı uydu kanalları ve yerel medya organlarında, bu sabaha karşı Taci Stadyumu yakınında hedef alınan araçlarda Haşdi Şabi komutanlarının bulunduğuna dair yer alan bilgilerin doğru olmadığı kaydedildi.

"'taki son saldırı liderlere değil sağlık konvoyuna." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu hava saldırısındaki can kaybına ilişkin ise herhangi bir bilgi verilmedi.

İNA, Irak televizyonu, Reuters haber ajansı ve çok sayıda medya kuruluşu askeri kaynaklara dayandırdığı haberlerinde, saldırının Haşdi Şabi lider kadrolarını hedef aldığını ve toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu arada, dün sabaha karşı İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürülmüştü.

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