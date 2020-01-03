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NATO'dan Kasım Süleymani açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
NATO'DAN KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI

, 'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General 'nin hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Sözcüsü Vekili Dylan White, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut gelişmeler ışığında yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü aktardı.

"NATO bölgedeki durumu çok yakından takip ediyor." vurgusunu yapan White, NATO'nun eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğinin de büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

White, "Güvenlik ortamını denetlemeye devam edeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız." açıklamasında bulundu.

ABD'NİN İRANLI KOMUTANI ÖLDÜRMESİ

ABD (), Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

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