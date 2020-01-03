NATO'dan Kasım Süleymani açıklaması
NATO, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.NATO Sözcüsü Vekili Dylan White, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mevcut gelişmeler ışığında ABD yetkilileriyle yakın irtibatın sürdüğünü aktardı.
"NATO bölgedeki durumu çok yakından takip ediyor." vurgusunu yapan White, NATO'nun Irak eğitim misyonu kapsamında ülkede bulunan personelin güvenliğinin de büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.
White, "Güvenlik ortamını denetlemeye devam edeceğiz ve gerekli tüm tedbirleri alacağız." açıklamasında bulundu.
ABD'NİN İRANLI KOMUTANI ÖLDÜRMESİ
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söyledi. Ülkede 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Kasım Süleymani'nin yerine o isim getirildi!
- Netanyahu'dan Kasım Süleymani açıklaması
- İran o isimleri açıkladı
- Devrim Muhafızları Sözcüsü gözyaşlarını tutamadı
- Savaş çanları çalıyor! ABD savaş gemileri püskürtüldü
- ABD'den İran ile "savaş" açıklaması
- Trablus'ta havalimanına roketli saldırılar! Uçuşlar durduruldu
- Netanyahu ziyareti yarıda kesti! Ülkesine dönüyor
- Twitter'dan son dakika Haşdi Şabi hamlesi
- Kasım Süleymani'nin cesedi ile ilgili son dakika gelişmesi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?
- 2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…
- 2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
- Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
- 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…
- 18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
- Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? 2 Ocak ATV yayın akışı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…