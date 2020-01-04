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Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'tan açıklama: ABD'nin askeri varlığı sonlandırılabilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
ORTALIK KARIŞACAK! IRAK'TAN ABD'YE SOĞUK DUŞ

'ta tarafından düzenlenen hava saldırısında bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Ulusal Güvenlik, Konseyi ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilmesi kararının alınabileceğini duyurdu.

Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Ulusal Güvenlik Konseyi, bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve el-Mühendis'e karşı tarafından düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.

Konseyden toplantının ardından yapılan açıklamada, Süleymani ve el-Mühendis'e karşı düzenlenen saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği belirtilerek kınandı.

"ABD'NİN ASKERİ VARLIĞI SONLANDIRILABİLİR"

Söz konusu hava saldırısının ABD kuvvetlerinin Irak'ta bulunma şartlarının dışına çıkmak anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, yarın parlamentoda olağanüstü bir oturumda konunun ele alınacağı ve "ABD'nin ülkede askeri varlığına son veren bir karar alınabileceği" bildirildi.

"IRAK HALKI, DEVLETİ VE HÜKÜMETİNE KARŞI DÜŞMANLIKTIR"

Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada "Resmi görev yapan Iraklı askeri liderin suikastı Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlıktır." ifadelerini kullanmıştı.

İran Devrim Muhafızları bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, dün sabaha karşı Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

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