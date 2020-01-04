Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'tan açıklama: ABD'nin askeri varlığı sonlandırılabilir
Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak Ulusal Güvenlik, Konseyi ABD'nin ülkedeki askeri varlığına son verilmesi kararının alınabileceğini duyurdu.
Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e karşı ABD tarafından düzenlenen saldırıyı değerlendirdi.
Konseyden toplantının ardından yapılan açıklamada, Süleymani ve el-Mühendis'e karşı düzenlenen saldırının ülke egemenliğini ihlal ettiği belirtilerek kınandı.
"ABD'NİN ASKERİ VARLIĞI SONLANDIRILABİLİR"
Söz konusu hava saldırısının ABD kuvvetlerinin Irak'ta bulunma şartlarının dışına çıkmak anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, yarın parlamentoda olağanüstü bir oturumda konunun ele alınacağı ve "ABD'nin ülkede askeri varlığına son veren bir karar alınabileceği" bildirildi.
"IRAK HALKI, DEVLETİ VE HÜKÜMETİNE KARŞI DÜŞMANLIKTIR"
Irak Başbakanı Abdulmehdi, dün yaptığı yazılı açıklamada "Resmi görev yapan Iraklı askeri liderin suikastı Irak halkı, devleti ve hükümetine karşı düşmanlıktır." ifadelerini kullanmıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, dün sabaha karşı Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Başkan Erdoğan'dan Putin'e Osmanlı hediyesi!
- Bağdat'ta bir konvoy vuruldu: 6 kişi öldü
- BM'den Libya çağrısı
- Ürdün ve Bahreyn'den Bağdat kararı
- Donald Trump'a İran şoku! Harekete geçtiler...
- ABD radyosuna bağlanıp söyledi: Savaş başladı
- ABD'nin yeni saldırısı sonrası ilk açıklama geldi!
- Süleymani'nin cenazesini taşıyacak araçlarda ABD detayı
- Süleymani'nin defnedileceği tarih belli oldu
- ABD Orta Doğu'ya yeniden asker gönderecek
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?
- 2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…
- 2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
- Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
- 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…
- 18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
- Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? 2 Ocak ATV yayın akışı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…