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Bağdat'ta bir konvoy vuruldu: 6 kişi öldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
BAĞDAT'TA BİR KONVOY VURULDU: 6 KİŞİ ÖLDÜ

Güvenlik Güçleri: 'ın kuzeyinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendi, 6 kişi hayatını kaybetti.

Reuters'in haberine göre; Güvenlik Güçleri, 'ın kuzeyinde bir konvoya hava saldırısı düzenlendiğini 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Detaylar gelecek...

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