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Son dakika: Netanyahu'dan Kasım Süleymani açıklaması: ABD'nin de kendini savunma hakkı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
NETANYAHU'DAN KASIM SÜLEYMANİ AÇIKLAMASI

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General 'nin Bağdat'ta öldürülmesinin ardından dünyadan açıklamalar peş peşe geliyor. İsrail Başbakanı Binyamin da Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Süleymani'nin yeni saldırı hazırlığı yaptığını iddia eden Netanyahu, "Kasım Süleymani, Amerikan vatandaşlarının ve çok sayıda masum insanın ölümünden sorumludur. Süleymani, buna benzer daha fazla saldırı planlıyordu." dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisine ait Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre, , Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle yarıda kestiği ziyaretinin dönüş yolunda Atina'daki havalimanında beraberindeki İsrailli gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

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"SÜLEYMANİ, BUNA BENZER DAHA FAZLA SALDIRI PLANLIYORDU"

Netanyahu, Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıda "hızlı, kararlı ve güçlü şekilde hareket ettiği" için tüm takdiri Başkanı 'ın hak ettiğini söyleyerek, "Kasım Süleymani, Amerikan vatandaşlarının ve çok sayıda masum insanın ölümünden sorumludur. Süleymani, buna benzer daha fazla saldırı planlıyordu." dedi.

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"TIPKI İSRAİL GİBİ ABD'NİN DE KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"

İsrail'in, "barış, güvenlik ve kendini savunma" adına verdiği mücadelede ABD'nin yanında olduğunu dile getiren Netanyahu, "Tıpkı İsrail gibi ABD'nin de kendini savunma hakkı var." diye konuştu.

Netanyahu, 'nin öldürülmesinin ardından Yunanistan'a yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek ülkesine dönme kararı almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

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