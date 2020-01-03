Irak'ta Bağdat Havalimanı'na füzeyle saldırıldı

ABD uçaklarının Irak'ın başkenti Bağdat semalarında gezdiği açıklandıktan sonra bölgeye füzeli saldırı gerçekleşti. Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.

Bu arada, Bağdat Havalimanı çevresine yapılan saldırıya ilişkin sosyal medyada bazı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde yoldan geçen sivillere ait araçların yandığı anlar yer aldı.

ABD UÇAKLARI BAĞDAT SEMALARINDAYDI

Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin ardından, bu ülkeye ait uçaklar başkent semalarında uçuşlarını sürdürüyor.

ABD uçakları, hükümet binaları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge üzerinde iki gündür uçuyor.

Uçaklar, Şii milis güc�� Haşdi Şabi taraftarlarının ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini basması sonrası güvenlik amaçlı uçmaya başlamıştı.

Eylemcilerin bölgeyi terk etmesinin ardından Büyükelçiliğin güvenliğini de Irak Terörle Mücadele Güçleri üstlenmişti.

O İSİM ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri'nin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı'na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti.

Cabiri ile birlikte araçta hayatını kaybeden konuklarının kimler olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.