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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler devam ediyor! Bölgeye girişler kapatıldı

ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin duvarını ateşe vermiş ardından kapısını kırarak elçiliğe girmişti. Kameraları kıran protestocular binayı işgal etmişti. Sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atılıyor.

Giriş Tarihi: 01.01.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 12:44
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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler devam ediyor! Bölgeye girişler kapatıldı

Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriler ikinci gününde de devam ediyor.

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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler devam ediyor! Bölgeye girişler kapatıldı

Şii milis gücü Haşdi Şabi ve ona bağlı Hizbullah Tugayları taraftarları, bugün de başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanmayı sürdürüyor.

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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler devam ediyor! Bölgeye girişler kapatıldı

ABD karşıtı sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atılıyor.

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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler devam ediyor! Bölgeye girişler kapatıldı

Atılan gazdan etkilenenler ambulanslarla çevredeki hastanelere taşınıyor.

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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler devam ediyor! Bölgeye girişler kapatıldı

Yeşil Bölge çevresindeki üst düzey güvenlik önlemleri devam ederken, hükümet yetkilileri ve Haşdi Şabi'ye yakın çevreler dışında basın dahil kimsenin bölgeye girişine izin verilmiyor.