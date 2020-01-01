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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki gösteriler devam ediyor! Bölgeye girişler kapatıldı
ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin duvarını ateşe vermiş ardından kapısını kırarak elçiliğe girmişti. Kameraları kıran protestocular binayı işgal etmişti. Sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atılıyor.
Giriş Tarihi: 01.01.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 01.01.2020 12:44
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