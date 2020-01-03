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Haşdi Şabi: Kasım Süleymani istihbaratını Iraklı taraflar sızdırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
İŞTE İSTİHBARATI SIZDIRAN ÜLKE

'taki milis gücü , İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik bilgilerin Iraklı taraflarca 'lilere verildiğinin tahmin edildiğini belirtti.

tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'nin başkenti 'dan gelen Süleymani'nin uçağının yerel saatle akşam 11'de Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı ifade edildi.

"İSTİHBARAT BİLGİSİ IRAKLI BAZI TARAFLARCA SIZDIRILDI"

Mühendis'in Süleymani ile aynı uçakta olmadığı ancak onu karşılamak için havalimanına gittiği aktarılan açıklamada, istihbarat bilgisinin Iraklı bazı taraflarca 'lilere sızdırıldığının tahmin edildiği belirtildi.

ABD'YE AİT SİHA'LARLA VURULDU

Açıklamada, saldırının ABD'ye ait Silahlı ile gece yarısı gerçekleştirildiği, olayın tam olarak araçların hareket etmesi ve havalimanın çıkış kapısına ulaşmasıyla vuku bulduğu vurgulandı.

SÜLEYMANİ'NİN DAMADI DA ÖLENLER ARASINDA

Hava saldırısında Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra Süleymani'nin damadı ile Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri, Hasan Abdulhadi, Haşdi Şabi Üyeleri Haydar Ali, Muhammed eş Şibani ve Samır Abdullah'ın da ölenler arasında olduğu kaydedildi.

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