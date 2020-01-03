Haşdi Şabi: Kasım Süleymani istihbaratını Iraklı taraflar sızdırdı
Irak'taki milis gücü Haşdi Şabi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'e yönelik bilgilerin Iraklı taraflarca ABD'lilere verildiğinin tahmin edildiğini belirtti.
Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen Süleymani'nin uçağının yerel saatle akşam 11'de Bağdat Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı ifade edildi.
"İSTİHBARAT BİLGİSİ IRAKLI BAZI TARAFLARCA SIZDIRILDI"
Mühendis'in Süleymani ile aynı uçakta olmadığı ancak onu karşılamak için havalimanına gittiği aktarılan açıklamada, istihbarat bilgisinin Iraklı bazı taraflarca ABD'lilere sızdırıldığının tahmin edildiği belirtildi.
ABD'YE AİT SİHA'LARLA VURULDU
Açıklamada, saldırının ABD'ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı ile gece yarısı gerçekleştirildiği, olayın tam olarak araçların hareket etmesi ve havalimanın çıkış kapısına ulaşmasıyla vuku bulduğu vurgulandı.
SÜLEYMANİ'NİN DAMADI DA ÖLENLER ARASINDA
Hava saldırısında Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra Süleymani'nin damadı ile Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri, Hasan Abdulhadi, Haşdi Şabi Üyeleri Haydar Ali, Muhammed eş Şibani ve Samır Abdullah'ın da ölenler arasında olduğu kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kanal İstanbul ile ilgili flaş gelişme!
- Süleymani'nin ölümü sonrası Trump'tan flaş açıklamalar
- AK Parti'den flaş Kasım Süleymani açıklaması!
- Bakan Albayrak'tan Çanakkale ve Tekirdağ'a teşekkür
- Ahmet Altan'a bir şok daha!
- Erdoğan, annesi ve babasının kabirlerini ziyaret etti
- Türkiye'den Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ilk açıklama
- Kasım Süleymani kimdir? Hakkında bilmedikleriniz
- CHP'li belediye ilçeye girişi paralı yaptı!
- Cumhurbaşkanlığından ABD ve İran'a çağrı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? İnsanlık tarihini değiştiren Göbeklitepe önemi nedir?
- 2020 YKS başvurusu ne zaman başlıyor? İşte ÖSYM sınav takvimi! YKS başvuru tarihleri…
- 2019 Aralık ayı enflasyon oranı ne kadar? | TEFE TÜFE Aralık enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- Ocak ayı 2020 kira artış oranı: TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Kira artışı nasıl hesaplanır?
- Emekli maaş zammı belli oldu mu? 2020 emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, SGK, Bağ-kur emekli maaşları…
- 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman başlayacak? MEB 2020 takvimi…
- 18. yaş gününde anılıyor! Eren Bülbül kimdir? Şehit Eren Bülbül nereli?
- Poşet fiyatlarına zam geldi mi? 2020 poşet fiyatları ne kadar oldu?
- Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? 2 Ocak ATV yayın akışı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?
- 2 Ocak Van’da yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklaması geldi mi? Van kar tatili…
- Jandarma 94 personel alımı için son günler! 2020 Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir? Diyetisyen, mühendis…
- BİM aktüel 3 Ocak kataloğu | BİM aktüel ürünler listesi (3 Ocak Cuma) – Haftanın ürünü Vestel Venüs…