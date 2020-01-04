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BM Genel Sekreteri Guterres'den Libya'da ateşkes çağrısı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.01.2020 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020
BM'DEN LİBYA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler () Antonia Guterres, ’da acil ilan edilmesi ve tüm tarafların siyasi diyaloğa dönmesi çağrısını yineledi.

Sözcülüğünden yapılan açıklamada, ülkedeki gruplara verilecek dış desteğin çatışmaları daha da derinleştireceği savunuldu.

Açıklamada, "Savaşan taraflara yapılacak herhangi bir dış destek, süregelen çatışmayı derinleştirecek, barışçıl ve kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşma çabalarını daha da karmaşıklaştıracaktır." ifadelerine yer verildi.

"AMBARGOYA SIKI SIKIYA BAĞLI KALMAK"

Güvenlik Konseyi'nin 2011'de 'ya yönelik aldığı 1970 sayılı silah ambargosu kararının sürekli ihlal edilmesinin sorunları daha da kötüleştireceği vurgulanan açıklamada, "Ambargoya sıkı sıkıya bağlı kalmak, düşmanlıkların sona ermesine elverişli bir ortam yaratmak için gereklidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

MEŞRUİYET KRİZİNE SAHNE OLUYOR

Libya, 2011'de devrik lider 'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizine sahne oluyor. Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile General 'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

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