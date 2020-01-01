ABD Bağdat Büyükelçiliğine 100 deniz piyadesi konuşlandırdı
Irak'ta İran'a yakın grupların ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde düzenlediği gösteriler ikinci gününde de devam ediyor. ABD karşıtı sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atılıyor. ABD ise anında harekete geçti ve Bağdat Büyükelçiliğini korumak için 100 deniz piyadesi gönderdi.
Şii milis gücü Haşdi Şabi ve ona bağlı Hizbullah Tugayları taraftarları, bugün de başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanmayı sürdürüyor.
ABD karşıtı sloganlar atan göstericileri dağıtmak için alana zaman zaman göz yaşartıcı gaz ve ses bombası atılıyor.
Atılan gazdan etkilenenler ambulanslarla çevredeki hastanelere taşınıyor.
Yeşil Bölge çevresindeki üst düzey güvenlik önlemleri devam ederken, hükümet yetkilileri ve Haşdi Şabi'ye yakın çevreler dışında basın dahil kimsenin bölgeye girişine izin verilmiyor.
"ABD'YLE GÜVENLİK ANLAŞMASI İPTAL EDİLSİN" ÇIKIŞI
Öte yandan İran'a yakın Şii Fetih Koalisyonu Milletvekili Saad Hazali, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ABD ile Irak arasında imzalanan stratejik güvenlik anlaşmasının iptal edilmesi için Meclis'te imza toplamaya başladıklarını söyledi.
Hazali, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasına yönelik bir karar aldırmak için var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.
100 DENİZ PİYADESİ KONUŞLANDIRILDI
Protesto gösterileri sonrası ABD Bağdat Büyükelçiliği korumak için 100 deniz piyadesi gönderdi.
NELER OLMUŞTU?
Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne ABD tarafından düzenlenen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, dün sabah saatlerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.
ABD karşıtı sloganlar atan protestocular, Bağdat'ta hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki ABD elçiliğinin duvarını ateşe vermiş ardından kapısını kırarak elçiliğe girmişti.
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