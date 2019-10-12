Bulgaristan'dan AB'ye tepki: Brüksel, Türkiye'ye karşı bu saldırgan tavrını bıraksın
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Brüksel Türkiye’ye karşı bu saldırgan tavrını bir tarafa bıraksın. Brüksel uzak, Türkiye sınırı ise hemen yanı başımızda ve Türkiye’de 4 milyon göçmen bekliyor." dedi.
Borisov, Sliven kenti bölgesinde düzenlenen 15. Besiciler Fuarı'nda basına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Bulgaristan arasında düzensiz göç ile ilgili daha önce yapılmış anlaşmanın Türkiye tarafından dört dörtlük uygulandığını ve Bulgaristan sınırında bir göç baskısı olmadığını söyledi.
Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile ilişkilerinde diplomasi ve olumlu yaklaşım tarzını esas alması gerektiğine işaret eden Borisov, şunları kaydetti:
"Brüksel Türkiye'ye karşı bu saldırgan tavrını bir tarafa bıraksın. Brüksel uzak, Türkiye sınırı ise hemen yanı başımızda ve (Türkiye'de) 4 milyon göçmen bekliyor. Bizim Türk makamları ile iyi komşuluk esaslarına dayalı net bir anlaşmamız var ve görüldüğü üzere sınırımızda düzensiz göç baskısı sıfır. Dolayısıyla yeni göç dalgasını bekleme bahanesiyle yeni göçmen-mülteci kampları kurmaya niyetimiz yok."
Kamplar, tel örgüler ve başka duvarların düzensiz göçe bir engel olamayacağının altını çizen Borisov, gelecek Perşembe Brüksel'e yapacağı ziyarette AB liderleri ile bunu görüşeceğini ifade etti. Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri, diplomasi ve karşılıklı anlaşmanın önemine değinen Borisov, Suriye'deki sorunlara tek çözümün diplomasi olacağını sözlerine ekledi.
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