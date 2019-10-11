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Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'ne ait araç kundaklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
ALMANYA'DA TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ARACI KUNDAKLANDI

'da 'nin 'ne ait diplomatik plakalı bir araç kundaklandı. Büyükelçilik yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulunarak, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

'da, 'nin 'ne ait diplomatik plakalı bir aracın kundaklandığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, park halindeki diplomatik plakalı aracı kundakladı.

Aracın tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Büyükelçilik yetkilileri, güvenlik önlemlerinin artırılması talebinde bulunarak, faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

Alman polisi, konuyla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

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