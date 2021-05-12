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Arefe günü tesbih namazı! Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Arefe namazı için detaylar...

Arefe gününde kılınacak namazı kaç rekat nasıl kılınır? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. namaz kılınarak ibadetler yerine getirilecek. Tesbih namazı ise önerilen nafile namazları arasında yer alıyor. Bu bağlamda ibadetlerini yerini getirmek isteyenler tesbih namazının kılınışı araştırmaya başladı. İşte, Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Arefe namazı için detaylar...

DİN
Giriş Tarihi: 12.05.2021
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Arefe günü tesbih namazı! Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Arefe namazı için detaylar...

namazı! Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tesbih namazı, ömrümüzde bir kez olsun kılınması önerilen nafile namazlarından biridir. Arefe günü ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar için tesbih namazının kılınış detaylarını bir araya getirdik. İşte, Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Arefe namazı için detaylar...

TESBİH NAMAZI İÇİN HANGİ HADİS VARDIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası 'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. 'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir.

Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Aslolan herkesin bu namazı tek başına kılmasıdır. Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

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