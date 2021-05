Arefe günü tesbih namazı! Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Arefe namazı için detaylar...

Arefe günü tesbih namazı! Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tesbih namazı, ömrümüzde bir kez olsun kılınması önerilen nafile namazlarından biridir. Arefe günü ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar için tesbih namazının kılınış detaylarını bir araya getirdik. İşte, Arefe gününde kılınacak tesbih namazı kaç rekat nasıl kılınır? Arefe namazı için detaylar...

TESBİH NAMAZI İÇİN HANGİ HADİS VARDIR?

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendup bir namazdır. Peygamberimiz amcası Abbas'a "Bak amca sana on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar" diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş, Abbas bunu her gün yapamayız deyince Peygamberimiz, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, "Tatavvu'", 14, "Salât", 303; Tirmizî, "Salât", 350, "Vitr", 19).