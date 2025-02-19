Rusya ve ABD heyetleri"ihtilafını" görüşmek içinyerine neden'ı seçti?Halbuki, 2022'de Rusya-Ukrayna müzakerelerine İstanbul ev sahipliği yapmıştı. Unutmuş olamazsınız, "Tahıl Koridoru Anlaşması" gibi çok önemli arabuluculuk rolü de üstlenmiştik hani.Sahi, Riyad ne alaka?İstanbul yerine Riyad'ın tercih edilmesi,'nın (OPEC + dolayımında) Suudi Arabistan'la ekonomik ilişkileri veya'ın petro-dolarlarına'ın "yükselmesiyle" açıklanacak bir durum değildir.Biliyorum, Riyad'ı Trump seçti; lakin Rusya Devlet Başkanıde "Müzakerelere İstanbul'da başlamıştık yine orada devam edelim..." yollu bir öneride bulunmamıştır.Neden bulunsun, demeyin. En azından'den rövanşı almış olurdu.Zira, İstanbul'daki Ukrayna-Rusya müzakeresi İngiltere yüzünden akamete uğramıştı. Ki, Ukrayna'yı Rusya ile savaşması için fiştekleyenlerin başında da aynı ülke geliyordu.Soru şudur:Putin'in müzakere adresi olarak İstanbul'u önermemesi, Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından Rusya-Türkiye ilişkilerinin eskisi gibi olmayacağını iddia eden Dugin'in haklı çıkacağının göstergesi olabilir mi?Ne diyelim, inşallah olmaz.

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İstanbul'daki söz konusu müzakerede (doğal olarak) Rusya ve Ukrayna taraftı. ABD yoktu. Yani, her ne kadar diplomatik bakımdan desteklemiş olsa damüzakere masasında yer almamıştı.Riyad'daki müzakere masasında sadece ABD ile Rusya var.Geçtiğimiz haftaile'in uzun telefon görüşmesinde anlaşılan, "Şu topraklar senin olsun ama şu doğal kaynaklar da benim olacak..." şeklinde Ukrayna paylaşılmış.Uzun lafın kısası...Ukrayna Devlet Başkanımilyonlarca vatandaşının hayatı ve ülkesinin altyapısının büsbütün mahvolması pahasına Rusya'yla giriştiği "vekâlet savaşı" sonucunda hepten saf dışı kaldı.Siyasi ayakçılığın sonu zillettir.

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Riyad'da İngiltere'nin esamesi bile okunmuyor. Dahası, Avrupa da topyekûn saf dışı bırakıldı.Hülasa Avrupa'nın korktuğu başlarına geldi; ne diyelim, daha beter olsunlar!Ukrayna'nınvetaarruzları ardından Rusya'nın yenileceğini dillendiren eli sopalı uzmanlarımıza da Allah akıl fikir versin.Rusya'yla ilişkilerimize özen göstermemiz gerektiğini dile getiren fakire neredeyse "Rusçu" diyen muhteremleri de Allah ıslah eylesin."Önleyici savaş" muhabbetleriyle kıtalar arası işgallere girişen ABD'nin "güvenlik gerekçesini" anlayıp da, Rusya'nın "güvenlik gerekçesiyle" burnunun dibinde yeni bir NATO ülkesine izin vermeyeceğini anlamayande ahmaklığına doymasın.