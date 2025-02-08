rejimini yıkarak işbaşına gelen irade,'nin kalbi mesabesindeki'nı 2009'dan itibaren işbu limanın işletmecisi olan'nın CMA CGM şirketine verdiğine dair habere muttali olunca, yıllar önce izlediğim'nin "Leopar" adlı ünlü filmini hatırladım.Salina Prensi (Burt Lancester), yeğeni Tancerdi'ye (Alain Delon) filmin uyarlandığı romanı da hülasa eden şu ikonik sözü söyler:Bağlamı mı?Tancerdi,'nin köklü değişimleri gerçekleştirdiğinden hareketle Sardilya Krallığı'nın ordusuna katılmaya karar verdiğini açıklayınca, Salina Prensi Don Fabrizio mezkûr sözüyle, değişimlerin sembolik/yüzeysel olduğunu, gerçekte gücün elitlerin elinde kalacağınımesabesinde ortaya koyar.Peki "köklü değişimler" yok mudur?.. Hiç olmaz olur mu?

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Soru gayet basittir: Değişim neyi değiştirmiştir; muşamba dekoru mu yoksa "elitlerin dünya sisteminin" konforunu mu?Değişim muşamba dekordan ibaretse o değişim zaten köklü değil, tastamam yüzeyseldir. Şayet "elitlerin" konforunu tahkim etmişse de o "değişimi" sonuna kadar sorgulamak gerektir.Ki, Türkiye'nin yaşayan en büyük şairi"değişimin" sonuçları şöyle dursun, değişimiçin kullanılan araçları bile sorgulamıştır: "düşündümyaslanarak şehrin kasıklarına/düşündüm kafakemiklerimi eritinceye kadar/nedir bu kölelerinolanca silahları/silahların köleleri olmaktan başka."(Erbain)Hiç kuşkusuz, kapitalist dünya sisteminde tüm silahlar her şeyden evvel silah fabrikalarına çalışır. Lakin, bu demek değildir ki kategorik olarak kimsecikler silaha el sürmesin. Öyle olsaydı'mızı nasıl izah ederdik?Devrim yapmak kölelerin harcı değildir. En korkunç kölelik de Batı'nın "kültürel soykırımına" düçar olanların köle zihniyetidirZihinsel özgürlük için evvela sorgulamak, algı kampanyalarının seylaplarına kapılmamak için de hadiseleri adamakıllı tahlil etmek lazım gelir.

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Sevgilidostum (Allahömrünü bereketlendirsin,güzel faaliyetlerindemuvaffak etsin),ABD Başkanı seçilinceçok tuhaf bir yazı kalemealmıştı."Trump'ın zaferi" demişti, "Yahudi gücüne, Yahudilerin/küreselcilerin kontrolündeki müesses nizama karşı kazanılmış bir zaferdir..."Ne oldu peki?ABD Başkanı Trump, İsrail'in soykırımcı şefiile kafa kafaya verip İsrail'inplanı için haritalar üzerinde çalıştılar. Bu çalışmanın ilk adımı olarak da'de katlettikleri halktan geri kalanlarının tehcirine ferman verdiler.Yusuf Kaplan dostumun bu denli yanılmasının nedeni bence gerçekler yerine, gerçekleşmesini istediğine odaklanmasından kaynaklanıyor.Aydını/münevveri böyle olan ahali de paşa gönlünden geçeni dile getirmekte "külyutmazlık" vehmediyor. Mesela, İran'dan nefret belasına denklemi şappadak kuruyor: "İran eşittir Amerika, eşittir İsrail, eşittir Ermenistan..." Biraz daha mürekkep yalamışları da nevzuhur denkleme tarihsel derinlik kazandırmak için Pers İran'ı ile 79 Devrimi İran'ını eşitliyor.Cezayir bağımsızlığına karşı çıkandönemi Türkiye'si ile Erdoğan dönemiTürkiye'sini bir tutmak ne kadar yanlışsa bu da enaz o kadar yanlış değil mi?Öte yandan, "İrancı" olmakla itham edilengibi hesapların sahibi muhteremler de mahut "eşitlik" denklemi yerine klasik kukla sistemine sardırmış. ABD'nin kukla iplerine bağlı, Netanyahu'nun iplerine bağlı Erdoğan, Erdoğan'ın iplerine bağlıyani Ahmed eş-Şara!El insaf!..Rusya Devlet Başkanıbile Erdoğan'ın Gazze'deki soykırım trajedisine engel olmak için her şeyi yaptığını söylerken,sahibi bir muhterem nasıl bu denli izansız bühtan eder?Dert nedir?gidecek de (Gazze direnişçilerini "terörist" tesmiye eden) Özgür Özel'lerin CHP'si iktidara gelince başınız göğe mi erecek!