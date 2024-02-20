Mossad'ın eski üst düzey yöneticilerinden Rami Igra geçenlerde Gazze Şeridi'nde mukim 4 yaş üzeri tüm Filistinlilerin Hamas'ı destekledikleri için "toplu cezalandırılmayı" hak ettiklerini savunmuştu.

Münferit değildir bu.

Soykırımcı İsrail rejiminin kimi şefleri ve hahamları da 4 yaşından büyük her Gazzeliyi "terörist" tesmiye ediyor.

Gelgelelim...

Faşist Siyonistler, 4 yaşından küçükleri yani 0-4 yaşındaki bebekleri de katlediyor!

"Gazzeli bebekler hangi suçtan ötürü toplu cezalandırılmaya maruz kaldılar?" diye sorulacak olursa da cevapları bellidir: "Bebekleri kalkan olarak kullanıyorlar!.."

Sizin anlayacağınız, mesela 5 yaşındaki "Filistinli terörist çocuk", Filistinli bebeklerin arasına sığınınca, "kendini savunma hakkını kullanan zavallı İsrailcik" mecburen bu bebekleri de öldürmek zorunda kalıyormuş!

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Siyonist İsrail zihniyeti böyle de ABD emperyalizmi çok mu farklı sanki?

Yaklaşık 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesini bombalayan İsrail'i arkalamaya devam ediyorlar hâlâ.

Bakmayın siz zevahiri kurtarmak için ettikleri laflara. Zaten tüm "itirazları" İsrail'e "Daha özenli soykırım yapın!" demeye getirmekten öteye geçmiyor.

Bir de "İsrail, ABD'yi dinlemiyor" mavalı yok mu?

Madem öyle, ABD İsrail'i desteklemekten vazgeçsin de görelim, dinliyor mu dinlemiyor mu?

Akılları sıra İsrail'in soykırım suçundan ABD'yi ayıklayacaklar?

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Son günlerde medyada eskisi kadar yer almadığına bakıp da İsrail'in soykırıma devam etmediği sanılmasın. Tam aksine, Lahey'de soykırım zanlısı olarak sanık sandalyesine oturtulduğu dava sürerken bile soykırıma devam ediyor.

Arap rejimleri de zillet içinde. O kadar ki açlıktan susuzluktan kıvranan Gazze halkına bir lokma ekmek bile ulaştıramıyorlar.

Gazzelileri açlığa, susuzluğa mahkûm eden İsrail'e ekonomik bedel ödetmek için Kızıldeniz'de operasyon düzenleyen dünyanın en yoksul ülkesi Yemen'i de ABD "terörist" ilan ediyor.

Yemen'in mezkûr operasyonları nedeniyle milyarlarca dolar zarara uğrayan İsrail ve destekçilerine yardım eli bölgedeki kapıkulu Arap devletçiklerinden geldi.

Nasıl mı?

Kızıldeniz güzergâhına alternatif olarak Dubai'den Suudi Arabistan'a ve Ürdün'e, oradan da İsrail'e ulaşan "ihanet koridoru" mesabesinde kara koridoru kuruldu.

Sonra da Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'ye insani yardım yapmak numarasıyla bizzat helikoptere binip şov yapıyor.