Birilerine göreAlmanların adamıydı,İngilizlerin adamı.Merhummı?O da askerlerin adamıydı.Generaltarafından parti kurup sağı bölmesi için yurtdışından getirilmişti.Merhum, yurtdışında tatil için bulunmuyordu tabii. Türkiye'nin yetiştirdiği dünya çapında bir mühendis olarak Almanya'da Leopard tanklarının motor tasarımında yer almıştı.Hatta bundan sebep, "Askerlerin adamı" diyen aklıevvellerin yanı sıra, "Almanların adamı" diyenler de vardı.Almanlardan'ın nasibine düşen, "eroin ticareti" yapmakla suçlanmak oldu."Askerlerin adamı" olmanın karşılığını da kurduğu tüm partilerin (Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi) askerler tarafından kapatılmasıyla ödedi."Sağı bölmesi için parti kurduruldu" ithamına gelince...Merhum Erbakan siyasete girdiği günden itibaren Türkiye'deki sağ ve solun birbirinden farkı olmadığını, her iki kesimin de "Batıcı" veya "Batı Kulüpçü" olduğunu biteviye dillendirdi.Hülasa sağı bölmedi, mahut "maskeli baloyu" bitirdi.

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Lakinhiç bitmedi. Son günlerde de'i arkalamak için panayır hokkabazları gibi kırk takla atıyorlar.İsrail terör rejimini açıktan desteklemiyorlar elbette. Gerçi mebzul miktarda onlardan da var ama bunlar oldukça sinsi.O kadar ki, sureti haktan görünmek için bebek katili Siyonist'ya birkaç laf çakıyorlar, lakin hemen ardından bebek katillerine direnen Filistinli direnişçileri itibarsızlaştırmak için demediklerini bırakmıyorlar.Bundan daha sinsi İsrail'i arkalamak olmaz. Şöyle bir örnekle anlatayım: "Kuvayı Milliye'yi (misal) İngilizler kurdu" diye iftira attıktan sonra, Yunan kötü desen ne olur demesen ne olur!Neymiş efendim,İhvan-ı Müslimin'in (Müslüman Kardeşler)'deki uzantısıymış. İhvan da "Arap milliyetçiliğine" karşı kurulmuşmuş.Hay Allah'ım, akıllar pay edilirken bunlar neredeydi?Balkan savaşlarına düçar olmamızın ana nedeni "milliyetçilik akımları" (daha doğrusu kavmiyetçilik) değil miydi?Demem o ki, "Arap milliyetçiliği" matah bir şey miydi sanki? Bölücü, bozguncu ve işbirlikçilikten öte ne işe yaradı?'ın kankası Arap milliyetçisive oğulları İngilizlerle işbirliği içinde bizi arkamızdan vururken, İhvan'ın kurucusu ve önderiöğrencileriyle birlikte işgalci İngilizlere karşı savaşıyordu, haberiniz var mı?Kulaktan dolma bilgilerle'ye de sallayıp durdunuz da ne oldu? Mısır'dakidarbesini İsrail rejiminin şefleri nasıl kotardıklarını itiraf etmeye başladılar, hiç utandınız mı?"Külyutmazlar" tükenmiyor!"Hamas'ı FKÖ'yü bölmek için İsrail kurdu" diyen manyaklar bile var. Ne diyeyim,öpsün sizi.Filistin direnişi topyekûn Hamas'ın arkasında, siz neyin peşindesiniz?de "Hamas'ın kime ve neye hizmet ettiği şüphelidir" demekle kime ve neye destek verdiğinin farkında mı acaba?Bilmediği konulara gireceğine'de öldürülen çocuklar yüzünden kalbinin kırıldığını söyleyenkadar olsun yeter.En azından vicdanından şüphemiz olmaz.