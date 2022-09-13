Yallah hapse yürü

Eskiden aynı anda hem Atatürk hem de cumhuriyet üzerinden "işlem" yaparlardı.

Şimdi varsa yoksa Atatürk, cumhuriyeti anan yok.

Vaktiyle "Cumhuriyet mitingleri" bile yaparlardı.

Daha eskiden de dönemin kudretli orgenerali Çevik Bir, 28 Şubat sürecinde savcıları brifinge çağırırken, "Cumhuriyetin savcıları gelir, meşrutiyetin savcıları gelmez" demişti.

Hülasa, "cumhuriyet ayağını" gayet iyi çalıştırıyorlardı.

Anlaşılan o ki bu ayak kadük kalmış.

Bilmiyorum, belki de Z kuşağına yutturmakta zorluk çekiyorlardır.

Zira, cumhuriyete karşı çıkıp da "meşrutiyet" isteyen veya "saltanat gelsin" diyen yok.

Tam aksine...

29 Ekim 1923'te Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na "Türkiye devletinin dini, Din-i İslam'dır" ibaresi eklendiğinden bahisle, "Cumhuriyet, İslam Cumhuriyeti olarak kuruldu" diyenler var.

Gerçi vaktiyle de "meşrutiyet" gelsin diyen yoktu ama hem kuşak farkı vardı hem de "Yersen de bu yemesen de bu!" yollu ceberut aşamaya ulaşmışlardı.

Demem o ki "işlemden" randıman almaları için "araçsallaştırdıklarının" zıddına ihtiyaçları var.

Zaten "araçsallaştırma" teknikleri de zıddıyla kaim.

İhtiyaçlarını karşılayacak olan "Atatürk karşıtları" da sosyal medyada mebzul miktarda var.

Hoş, olmasaydı da üretirlerdi.

Kaldı ki olanların da ne kadarı "serada" üretilmiş, ne kadarı "natürel" bilemiyorum.

Benim bildiğim tek şey, hibrit savaş kapsamındaki söz konusu "işlemin" maksadı, Erdoğan ve AK Parti'yi iktidardan düşürmek.

Sizin anlayacağınız, "Biden muhalefeti" işbaşına gelecek, memleketin üstüne çöken "karanlıklar" dağılacak.

Yani...

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Akşener, Davutoğlu, Babacan ve gizli ortakları HDP iktidara gelince Atatürk de güneş gibi doğmuş olacak!

Böylece...

FETÖ'cülerden PKK'lılara, yeni mandacı sömürge aydınlarından mankurtlara kadar herkes rahat edecek. ABD ve Yunanistan da bayram etmiş olacak.

Bunların "Atatürk'ü" güneş gibi doğunca Doğu Perinçek'ten Nihat Genç'e kadar bilumum "antiemperyalist Atatürkçüler" de mahpus yolunu tutacak.

Erdoğan'ı destekleyen "dinciler" mi?

Onlara hiç "acımayacaklarını" çoktan ilan etmişlerdi...

Tarkan kardeşimiz merak etmesin, onun için değişen hiçbir şey olmayacak; yine konserler verecek, yine milyonları götürecek.

Tunç Soyer'imiz de Osmanlı'yı İzmir'den bi güzel denize dökmüş olacak.

Atatürk mü?

"İşlem" tamamlandığı için "Atatürk bezirgânlığına" ihtiyaç kalmayacak. Haliyle resmi bayramların dışında gündeme gelmeyecek.

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