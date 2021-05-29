beni Ayasofya'nın ibadete açılmasından daha çok heyecanlandırdı.Popülistalgı yeteneğinizorlamamak için heyecanımın "pratikihtiyaç" orijinli olduğunu hemen belirteyim. Yani mimari, estetik, sembolik, semiyotik bakımından herhangi bir kıyas yapıyor değilim.Kaldı ki heyecandan sual olunmaz; herkesin heyecanı kendine...Üniversite yıllarında bir müddet'nda kaldım. Arka sokaklarına kadar her yerini bilirim, hele ki sinema salonlarını."full dolu" olduğunda'nin (toprağı bol olsun) odasından getirdiği koltukta da film izledim,'ta makine dairesinden de!Demem o ki sonradan festivale dönüştürülen'nde sinemadan sinemaya koştururken görmek istediğim her film için bir şekilde yer bulurdum. Lakin cuma namazı için'nde yer bulmak mümkün değildi. Özellikle de ramazan ayında.Hülasa, Taksim Camii, Taksim Meydanı'na kazandırdığı estetik değerin yanı sıra söz konusu "pratik ihtiyacı" da karşılamış olacak.Gelgelelim, esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adının bolca zikredildiği camiler rövanş yerleri değildir. Haliyle, Taksim Camii,'nin veya başka bir şeyin rövanşı değildir.Fakat yıllar yılı Taksim'e / Beyoğlu'na "kurtarılmış mahalle" muamelesi yapanların böyle hissetmelerinde mazur yok. Hayır yani, neyden kurtarılmış, İslam'dan mı? Kim kurtarmış; "Zulüm 1453'te başladı" diyenler mi?

***

da Taksim Camii'nin açılış törenine katılsaydı keşke.Bu vesileyle, baştaolmak üzereemeği geçen herkese teşekkür ederek kutuplaşmayagerçekten karşı olduğuna dair güzelbir örnek sunardı.Geçen gün partisinin grup toplantısında,ifadesiyle ihsas ettiği cumhurbaşkanı adaylığına, sözleriyle de müsemma bir anlam kazandırırdı.Adamı'un İsmail'in programındaki PR çalışması da hepten komik kaçmazdı.Kılıçdaroğlu'nu adeta kanatsız melek ilan etmişti ya onu diyorum.Bilmeyen de dövene elsiz, sövene dilsiz sanır. "Angus sığırı, akbaba, kalpazan, haramzade..." diye hakaret eden, kimi zaman daşeklinde düpedüz küfreden, sandıktan çıkan iradeye karşı "taşlı sopalı direnme hakkından" bahseden değilmiş gibi.

***

Kemal Bey her şeye rağmenve'tan da daha çok yakışırcumhurbaşkanı adaylığına.Lakin inandırıcı olmak adına özgürlük ve hoşgörü konusunda bir şeyler yapması lazım.En azından düşüncelerinden dolayı partisinden ihraç cezalarını ve bir televizyon kanalına çıkma yasağını unutturacak radikal adımlar atmalı.Mesela,kitabını okurken fotoğraf çektirip, "Kafamıbuldum, yola çıktım geliyorum" diye espriyapabilir. Hazır espri yapmışken bir yandangülerken bir yandan da kafasını koltuğununaltına alıp poz verebilir. (Engin Özkoç hemenpaniklemesin, mecazi anlamada.)Tabii imaj çok önemli.Ne ki çiftçilik ve mutfak işleri imaj için yetmez.tenis oynayarak el yükselttiğine göre Kemal Bey çıtayı çok yükseğe koyarak Z kuşağının aklını hepten almalı.Bunun içinbence en iyisi. Yalnız bıyıkla olmaz. Olur da ben tahayyül edemedim.