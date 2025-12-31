Milyonlarca kişi için yeni dönem! 2026’da neler değişecek, maaşlar ve izinler nasıl olacak?

Erdem'e göre Ekonomi Koordinasyon Kurulu ise aynı gün en düşük emekli maaşını resmi olarak belirleyecek. Ardından yasal düzenlemeler Meclis'e sunulacak. Bu süreçle eş zamanlı olarak 1 Ocak itibariyle asgari ücret uygulaması devreye girecek ve maaşlarla birlikte borçlanma, ödemeler ve prim oranları yeni rakamlara göre hesaplanacak.