Milyonlarca kişi için yeni dönem! 2026’da neler değişecek, maaşlar ve izinler nasıl olacak?

2026 yılında çalışma hayatında ve sosyal haklarda köklü değişiklikler geliyor. Maaşlar, emekli ödemeleri, analık-babalık izinleri ve yeni vatandaşlık maaşı düzenlemeleri merakla bekleniyor. Peki, bu düzenlemeler hayatımıza nasıl yansıyacak ve kimleri kapsayacak?

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınına katılarak 2026'da çalışma hayatını ve sosyal hakları doğrudan etkileyecek düzenlemeleri anlattı. Ocak ayıyla birlikte maaş artışları, asgari ücret uygulamaları ve borçlanma oranları gündeme gelirken, anneler ve babalar için izin sürelerinde ciddi uzatmalar planlanıyor. Vatandaşlık maaşı ve tamamlayıcı emeklilik sistemi gibi yenilikler de yeni yılda hayatımıza girecek.

Maaş Artışları ve En Düşük Emekli Ödemeleri

Ocak ayının ilk günleriyle birlikte maaş artışları gündeme gelecek. Uzmanlara göre, enflasyon verileri netleştiğinde memur ve emekliler için yılın ilk zam oranı belirlenmiş olacak. Özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı 12-13 bin TL civarında tahmin ediliyor. Böylece en düşük emekli maaşı 18-19 bin TL bandına ulaşacak.

Erdem'e göre Ekonomi Koordinasyon Kurulu ise aynı gün en düşük emekli maaşını resmi olarak belirleyecek. Ardından yasal düzenlemeler Meclis'e sunulacak. Bu süreçle eş zamanlı olarak 1 Ocak itibariyle asgari ücret uygulaması devreye girecek ve maaşlarla birlikte borçlanma, ödemeler ve prim oranları yeni rakamlara göre hesaplanacak.

Analık ve Babalık İzinlerinde Büyük Değişiklik

2026'da anneler ve babalar için izin süreleri artırılıyor:

  • Analık izni toplam 16 haftadan 6 aya çıkarılacak.
  • Babalık izni 5 günden 10 güne yükseltilecek.
  • Tüm çalışanlar için işçi-memur ayrımı yapılmadan uygulanacak.

Bu değişiklikler, aile yaşamını desteklemeyi ve iş yaşamıyla dengeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Prim Ödemeleri ve Borçlanmalar

Borçlanma ve prim ödemelerinde de önemli yenilikler var. 1 Ocak'tan itibaren doğum borçlanması hariç tüm borçlanmalar yüzde 45 oranıyla yapılacak ve yeni asgari ücret baz alınacak. Bu düzenleme, emeklilik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için kritik bir dönüm noktası oluşturuyor.

