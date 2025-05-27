terör örgütünün 12 Mayıs 2025 tarihinden geçerli olacak şekilde kendisini feshetme ve silah bırakma kararı alması gündemdeki önemini koruyor. Örgütün silah teslim etme zamanlaması ile yakın ve orta vadede atılabilecek idari, siyasi ve hukuki adımların kapsamı da aynı derecede ehemmiyet arz ediyor. Öyle ki… Kandil'deki terör baronlarının tasfiye sürecini ağırdan aldıklarına, Cumhurbaşkanı'ın kurban bayramı sonrası gerçekleşmesi muhtemel Beyaz Saray ziyaretinin sonuçlarını görmeye meyyal olduklarına dair sinyaller de geliyor.Elbette,idealinin asli sahibi TBMM'dir. Terör prangasından kurtulmuş Türkiye mücadelesi, devletin iradesiyle başlatılmış ama bu milletin öz varlığı olmuştur. Tabiatıyla silah bırakma işleminin başlamasından nihayete ermesine kadar geçecek sürede birtakım kararların devreye girmesi de mukadderdir. Bu kararların bugün için köklü veya toplumun hazmetme kapasitesini aşacak içerikte olamayacağı da bir gerçektir. Tarihe mal olacak kararların Meclis zemininde ele alınması ve olgunlaştırılması zaruridir. Hal böyle olduğu içindir ki DEM Parti İmralı Heyeti'nin yakın zamanda Adalet Bakanı'la yaptığı görüşmede zikredildiği gibi hasta veya kendi kendini tam idare edemeyecek durumdaki tutuklu ve hükümlülerin infaz şartlarının değiştirilmesi söz konusu olabilir. Aynı şekilde İmralı'daki şahsın ilk etapta aile yakınları, avukatları ve DEM heyeti ile görüşme sıklığı ve şartları güncellenebilir.Buna karşın… İmralı'da hemen bir sekretarya kurulmasından, STK'lar, akademisyenler veya medya mensuplarının düzenli ziyaretlerinden, karşılıklı istişarelerden bahsedilmediği de çok açıktır! O ve benzeri beklenti/ taleplerin karşılanmasının farklı adlar altında, farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren örgüt unsurlarının fesih ve silahtan arındırılma sürecine ne derece uyum sağladığıyla ilgili olduğu da bir sır değildir.

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Gelinen aşamada, MHP Genel Başkanı'nin, TBMM bünyesinde "kurulması önerisi son derece yerindedir ve genel kabul görmüştür. Sn. Bahçeli, komisyonun üye sayısı, komisyona üye seçimi, komisyonun karar alma biçimi gibi başlıklarda 7 madde sıralamıştır. Bu maddeler, başlangıç müzakerelerine dayanak oluşturabilecek içeriktedir. Sözü geçen komisyonun, TBMM'deki ihtisas komisyonları niteliğinde olması, bu amaçla yasal ve iç tüzük düzenlemesi yapılması da gerekebilecektir. Nereden bakılırsa bakılsın… Komisyon, en geniş yelpazede temsili içeren,faaliyet gösterecektir. Yani, daha çok mutfak çalışması yapacak, en çetrefilli konuları ele alacak, gerekirse birden fazla teklifini, Yüce Meclis'e ve kamuoyunun takdirine sunabilecektir. Anayasa ve Adalet komisyonlarınca değerlendirmeye esas alınan öneriler, TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek ve son şeklini alarak, geniş tabanlı uzlaşmayla yasalaşacaktır. Kanlı ve karmaşık bir terör organizasyonu lağvedileceği için, benzeri ülke örneklerinde olduğu gibi bu işin kapsamında toplumun bir anda ikna olması kolay olmayacak tedbirler de tartışılacaktır. Günün sonunda milletin feraseti, her türlü fitneye galebe çalacak enginliktedir.Çocukluğumuzda anlamını bilemediğimizşekilde Hürriyet ve Anayasa Bayramıkutlamasına dahil edilirdik. Aklımızın erdiğiyıllarda 27 Mayıs gerçeği ile yüzleştik. Resmîtörenlerin Anayasa Mahkemesi başkanınınmakam odası önünde sıraya dizilerekgerçekleştiğini öğrendik, şoke olduk. Buradankonuyu, Milli Eğitim Bakanı'indünkü açıklamasına bağlamak ve teşekküretmek istiyorum: