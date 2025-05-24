Tarih, 21 Mayıs 2025... TUR uçağı... Türk Dünyası Gayri Resmî Zirvesi'nin düzenlendiği Budapeşte'den dönüyoruz. Cumhurbaşkanı, kendisine yöneltilen sorulara net cevaplar veriyor. Derken,bahsi açılıyor. Erdoğan,diyor.Sonra, benim tamamlayıcı sorularım üzerine, özellikle CHP cenahının speküle ettiği iki hassas konuya daha değinme gereği duyuyor...Örneğin "açıklamasını yapıyor. Neden? Çünkü CHPzihniyeti,biçiminde yaygara koparıyor.Yani, ülkenin ve gelecek kuşakların hakikimanada demokratik, sivil anayasaya olanihtiyacını teğet geçip varsa yoksadiye tutturuyor.Bu nedenle Cumhurbaşkanımız şu değerlendirmeyi de yapma gereği hissediyor:Erdoğan, bununla da yetinmiyor. İlk dört madde meselesine de değiniyor.bağlamındave bunların değiştirilemezliği noktasındaşunları söylüyor:

***

Bu arka plan aktarımını göz önünde bulundurarak, MHP Genel Başkanı'nin dünkü açıklamasının şu bölümünü okumakta fayda var:'Benim tekrar aday olma derdim yok'Aralarında benim de olduğum, toplumun hatırı sayılır çoğunluğu böyle düşünmektedir.Cumhurbaşkanı Erdoğan sivil, demokratik anayasa ihtiyacı ile kendisinin yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilmesi arasında sistemli bağlantı kuran ve anayasa yapımına engel çıkaran CHP ile türevi muhaliflere mesaj göndermiş oldu.Ama herkesin de bildiği üzere işin özü şudur:ötesi lafügüzaftan ibarettir.