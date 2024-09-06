Zulüm ebedi olarak devam etmez. Zalim elbette yaptığı haksızlığın bedelini öder. Ya bu dünyada gözle görülecek şekilde cezalandırır zalimi, veyahutta ahirete bırakır. Ki dünyada cezalandırılması ahirete bırakılmasından daha iyidir. Zira ahirette hesap çetindir.



ALLAH ADALETİ EMREDER

"Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl/90)



ZALİME DUA EDİLMEMİŞTİR

"Dikkat edin! Allah'ın laneti zalimlerin üzerindedir." (Hud/18)



MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

"Cennetlikler cehennemliklere, "Rabbimizin bize va'dettiğini biz gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin va'dettiğini gerçek buldunuz mu?" diye seslenirler. Onlar, "Evet" derler. O zaman aralarında bir duyurucu, "Allah'ın lâneti zalimlere!" diye seslenir." (A'raf/44)



ZALİMLER YARDIM ALAMAYACAK

"Ve zalimlere bir yardımcı bulunmayacaktır." (Hac/71)



HAKSIZLIK YAPILMAYACAK

"O gün onlar, Allah'a gizli kalan hiçbir şeyleri olmaksızın (kabirlerinden) çıkarlar. Bugün hükümranlık kimindir? Elbette tek ve mutlak hükümran olan Allah'ındır! O gün herkes yaptığının karşılığını bulur. O gün hiçbir haksızlık olmayacaktır; kuşkusuz Allah'ın hesabı çok hızlıdır. Yaklaşan gün konusunda onları uyar; çünkü dehşet içinde yutkunurlarken yürekleri ağızlarına gelmiş olacak; zalimlerin ne bir dostu, ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi olacaktır." (Mü'min/16-18)



HELAK EDERİZ

"İşte zulmettiklerinde yok ettiğimiz memleketler.. Helâk edilmeleri için de belli bir zaman tayin etmiştik." (Kehf/59)



AHİRETTE KARANLIK GETİRECEK

Hz. Peygamber şöyle buyurdu: Zulümden sakının. Zira zulüm ahirette karanlıktır. Zalim karanlıkta kalacaktır.



AHİRETTE BOYNUNA DOLANACAK

Yine Hz. Peygamber buyurdu: Kim bir parmak kadar zulüm ederse, o zulüm onun boynuna dolanacak ve o zulmüyle beraber mahşere sevkedilecek.







GASPEDENE ATEŞ ŞARTTIR

Resulullah buyurdu: Kim bir Müslümanın hakkını yalan yere yemin ederek gaspederse Allah ateşi ona vacip kılacaktır. Ve o kişiye cenneti yasaklayacaktır. Bu sözü duyan Sahabiden biri sordu: Eğer gaspettiği değersiz bir şeyde olsa öyle mi? Resulullah cevap verdi: Evet! Bir hurma ağacının bir dalını da gaspetse öyledir. (Müslim)

Şöyle buyurdu Hz. Peygamber: "Allah, zalime -tövbe eder diye- mühlet verir. Ama onu yakalayıp azap etmek istediğinde Allah'ın elinden kurtulamaz." (Buhari, Müslim)



MAZLUM GÜNAHKAR DA OLSA

Resulullah buyurdu: Zulme uğrayan kişi çok günahkar da olsa bedduası kabul olur. Kişinin çok günahkar olması o kişinin problemidir. Bedduasının kabulüne engel olmaz. (Ahmed)



ZALİMLE YÜRÜYEN DİNDEN ÇIKAR

Efendimiz buyurdu: Zalime yardımcı olmak için onunla beraber yürüyen kişi -yardım ettiği kişinin zalim olduğunu biliyorsa- İslam'dan çıkar. (Taberani)



MAZLUMUN HAKKINI ALACAĞIM

Efendimiz şöyle buyurdu: Rabbim bana şöyle buyurdu: İzzetim ve Celalim hakkı için diyorum ki mazlumun hakkını zalimden elbette alacağım. Mazlumun halini bilipte ona yardım edecek güçte olmasına rağmen yardım etmeyenden mazlumun hakkını elbette alacağım.



YARDIM ETMEYENE LANET OLSUN

Yüce Allah mazlumu görüpte yardım etmeyene lanet etmiştir. (Deylemi)



MÜDAHALE EDİLMEZSE

İnsanlar zalimi görür de ona engel olmazlarsa Yüce Allah'ın tümünü helak etmesi yaklaşmıştır. (Ebu Davud)



ZALİME ZALİM DEMEZSENİZ

Ümmetim zalim olan herhangi bir kişiye sen zalimsin demeyi terkettiğinde Allah onları kendi haline terkeder. (Tirmizi)



MAHŞERDEN BİR SAHNE

Resulullah şöyle buyurdu: Kıyamet günü ümmetimden bir grup insan bana gelmeye çalışacaklar. Ama havuzdan uzaklaştırılacaklar. Ben hemen: Ey Rabbim! Onlar benim ashabımdır (Ümmetimdir) diyeceğim. Melekler diyecekler ki: Onlar senden sonra neler çevirdiler. Sen bilmiyorsun. Onlar ulaştıkları dinin yolundan gerisin geriye döndüler. (Buhari, Rikak/53; Müslim, Taharet/36-37)

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ZULÜM NEDİR?



Kişinin Rabbini tanımaması en büyük zulüm sayılmıştır. Öyle ya; sizi dünyaya getiren anne ve babaya bütün bir hayat boyu minnet ve sevgi duyarsınız. Ya sizi Yaratan, baba ve annenizi de yaratan Rabbe minnet ve vefa duymazsanız bu halde durumunuz nasıl yorumlanır?

Kur'an diyor ki: "Allah'a ortak koşmak (şirk) elbette büyük bir zulümdür." (Lokman/13)

Bu cümle Hz. Lokman'ın oğluna verdiği öğütlerden alınmadır. Allah'ı tanımamak en büyük zulümdür. Kul hakkını çiğnemek, insanı aşağılamak, hakkını gaspetmek, adil davranmamak, aşırı gitmek, yetimi ağlatmak, hırsızlık yapmak, baskı uygulamak ve benzeri bütün hareketler zulümdür. Allah zalimin hasmıdır. Mazlumun hakkını alıncaya kadar zalim zalimdir. Yüce Allah'ın emirlerini hiçe saymak, O'na isyan etmek, haramlarını çiğnemek hem vefasızlık ve hem de zulümdür.

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HZ. ÖMER'İN HUTBESİNDE ZALİM VE MAZLUM



Hz. Ömer halife olunca minbere çıktı. Müslümanlar Hz. Ömer'in sertliğinden endişe ediyorlardı. Bu hususta şöyle dedi: Zalim benden korksun. Mazlum ise sevinsin. Ben mazlumun hakkını alıncaya kadar zalim benim hasmımdır. Gaspettiği hakkı elinden alır ve mazlumun mazlumiyetini giderince artık o da -yani zalimde- benden korkmasın. Ben mazlumun yanında, zalimin karşısındayım. Bu böyle biline.

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AHİRETTEKİ ŞEFAATLE İLGİLİ AYETLERE NASIL BAKALIM?



Kur'an-ı Kerim'de şefaatle ilgili birçok ayet vardır. Bunların hepsi şefaatin Allah'ın kontrolünde dilediği kişilere verileceğini ifade ediyor:

"Şefaatçilerin şefaati onlara fayda sağlamaz." (Müddessir/48) ayeti putların kafirlere ahirette fayda sağlamayacağı ile ilgilidir. Şefaatin varlığını ifade eden bazı ayetler şöyledir.

"O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir?" (Bakara/255)

"Onlar (Peygamberler) Allah'ın hoşnut olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler." (Enbiya/28)

"O'nun izni olmadan şefaat edecek kimse yoktur." (Yunus/3)

"O gün Rahman'ın nezdinde bir söz almış olanlardan başkaları şefaat etmeye malik olamayacaklardır." (Meryem/87)

"O gün ancak Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kişiye şefaat fayda verecektir." (Taha/109)

"Allah'ın katında kendisinin izin verdikleri dışında hiç kimsenin şefaati fayda vermez." (Sebe/23)

Ayetlerden anladığımız şefaatin belli sınırda belli insanlara uygulanacağıdır. Şefaat ise; bazı insanların cehennemden kurtulmaları için Allah'ın bazılarına kereminden iltimas için izin vermesidir. Nitekim hadiste şöyle buyruluyor: "Cehennemden bir topluluk, Muhammed (SAV)'in şefaatiyle çıkar ve cennete girerler. Onlara cehennemlikler denir." (Buhari)

Bu hususta başkaca hadisler de vardır. Şehitler hane halkından 70 kişiye şefaat ederler. Kıyamet günü 3 grup insan şefaat eder. Peygamberler, alimler ve şehitler. Kur'an mahşerde okuyucusuna şefaat eder.