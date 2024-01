Kuran-ı Kerim hidayet rehberidir. Aklın yordamıdır.İnsaflı yüreklerin kabulüdür. Sonsuza kadar kurtuluşun müjdesidir. Hz. Âdem'den bugüne kadar gelen bütün peygamberlerin sözlerinin bir özetidir. Kıyamete kadar gelecek olan her akıl sahibinin sahili selametidir. Kuran'ı akılla inceleyen hidayete erdi. Emirlerine uyan kurtuluşa erdi.Kuran'a ters yargı (önyargı) ile bakan hakikati ıskaladı.Kuran sadece iman edenlerin değil, bütün vicdan ve izan sahiplerin boyun eğeceği iksirdir. İşte bugünkü yanımızda Kuran'ın ölümsüz mesajlarından bahsedeceğiz.- Kuran'da Allah'ın varlığı ve birliği anlatılır.- İnsanların eşit olduğu vurgulanır.- İnsanların hepsinin bir hammaddeden ve kökten geldiği anlatılır.Topraktan ve bir anne ile bir babadan.- Doğru ve dürüst olmaya davet edilir.- Her kötülük ve iyiliğin ahirette bedelinin olduğu vurgulanır.- İnsana çalışmasının karşılığı vaat edilir.İlerlemek ancak çalışmakladır.- Yakınlarınızın aleyhine olsa bile adaletli olmak emredilir.- Baba, anne ve yakınların aleyhinde olsa bile adaletten ayrılmamak emredilir.- Ahitlerde, sözde durulması emredilir.- İnsanların aşiret, devlet, kabile farklılığı, yardımlaşma esasına oturmuştur denir.- Bir cana kıyan, bütün insanları öldürmüş gibidir prensibiyle can emniyeti emredilir.- Bir canı kurtaran, insanlığı kurtarmış gibidir.- Akıl sahiplerine "Aklınızı kullanın" denir.Yüzlerce yerde aklın çalıştırılmasına vurgu yapılır.Emanete ihanet etmeyin denir.- Allah'a şirk koşmayın denir.- Zalimler ahirette kayırılmayacaktır denir.- Adaletle hükmedin, bu takvadır buyurulur.- Büyüklerinize, baba ve annenize iyi davranın,onlara of bile demeyin emredilir.Cana kıyamazsın, zina edemezsin denir.- Kul hakkına girmeyin, kimsenin malına el koymayın,ticarette haksızlık etmeyin denir.- Adaleti çiğnemeyin, rüşvet vermeyin, insanlarınemek ve alın teriyle edindiği mallara dokunmayın,hâkimlere mal yedirmeyin.- Başkasına yük olunmadan (yanlış tevekküleleştiriliyor) el emeğiyle çalışmak övülür. Bir kavmeolan düşmanlığınız sizi adaletten alıkoymasın.- Yetimlerin malına dokunmayın.- Kız çocuklarına ayrımcılık, hayatlarına tasallutşiddetle yasaklamıştır.- Hamile kadının hukuku korunmalıdır.- Fakir olanların, zenginlerin kazancında belliölçüde hakkı vardır.- Kendinizi öldürmeyin.- İnsanlara çirkin davranmayın.- Size zulmetmeyen, bulaşmayan, hukukunuzuçiğnemeyen kişi hangi inanca sahip olursa olsunonlara dokunmayın.- Dinde (ve dine girmekte) zorlama yoktur.- Savaşta karşı taraf barışa yanaşırsa siz de barışayanaşın.- Mülteci olarak gelen inançsız veya başka dinmensuplarına sığınma hakkı verin.- Yaradan (Allah) kendisine yönelip pişmanlıkduyan (tövbekâr) insanı başkasına gerek olmaksızınaffeder.- Gıybet etmeyin, insanların onurunu çiğnetmeyin.- Ayrılığa düşmeyin.- Hiçbir peygamberi inkâr etmeyin.- Peygamberler, hakikat ve vahiyden bilgi alırlar.- Kuran'ı Allah indirdi, kâfirler efsane deyipKuran'ı insan eseri sandılar.- Kuran'a hâkim olan tema; tevhid, hakkaniyet,diğer milletlerden ibret almak, adalet, doğruluk, iyilik,vicdan, akıl, sevgi, tutarlılık, Yaradan'la irtibat,sorumluluk, kul hakkı, dürüstlük gibi konulardır.- Allah böbürlenip kendini beğeneni (Hadid, 23), zalimleri (Şûra, 40), bozguncuları (Kasas, 77), şımarıkları (Kasas, 76), büyüklük taslayanları (Nahl, 23), hainleri (Enfal, 58), haddi aşanları (Araf, 55), israf edenleri (Araf, 31), sınırı aşanları (Maide, 87), küfür, günah ve kötülükte ısrar edenleri (Bakara, 276), ileri gidenleri (Bakara, 190), nankörü (Hacc, 38) sevmez.Cebrail, Yüce Kuran'ı indirdi. Ruh-ül Emin, meleklerin reisi oldu.Kuran, Hz. Muhammed'e (SAV) indi. Peygamberlerin ulusu oldu.Kuran iman ehlini olgunlaştırdı. Bu ümmet en hayırlı ümmet oldu.Kuran, Kadir Gecesi'nde indi. Bu gece, en hayırlı gece oldu.Kuran ramazan ayında indi. En şerefli ay oldu. Kısacası, Kuran dokunanı yüceltti. Ahirette okuyanına şefaat edecek. Sakın Kuran'dan uzaklaşmayın.Mekke'deki mezarlığa "Cennet-ül Mualla", Medine'deki mezarlığa "Cennet-ül Baki" denir. Buralara çok büyük insanlar defnedilmiştir. Mekke'deki Mualla'da Hz. Hatice ve Peygamberimizin diğer büyük yakınları; Medine Mezarlığı'nda ise Hz. Ebu Bekir, Hz. Osman, Hz Aişe, Hz. Zeyneb, Hz. Hasan ve ehli beytin fertleri ile on bine yakın sahabe gömülmüştür. Bu iki mezarlığa ülkemizden de çok değerli insanlar defnedilmiştir. Biz bu iki özel mezarlıkta gömülenlerin (Allah'ın izniyle) yakınlarına şefaat edebileceğine inanıyoruz. Nitekim bu konuda hadisler mevcuttur.Sahabe, yani Peygamberimizin arkadaşları hakkında böyle bir iddia iftiradır. Aklı başında hiçbir Müslüman böyle bir iddiada bulunamaz. Bütün sahabenin, Peygamberimizin (SAV) sözlerini iletme konusunda adaletten ayrılmadıkları hadis metodolojisinde kabul edilen temel kriterlerden biridir. Ancak hadis diye nakledilen sözler arasında sahabenin, Peygamberimizden nakletmediği rivayetler vardır. Bu konularda yazılmış eserler zaten mevcuttur.