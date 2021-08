Günlerdir ormanlarımız yanıyor. Yüzlerce alanda bir anda eşzamanlı bu yangınların çıkması son derece manidar. Elbette insan eliyle yapılan ihmalden kaynaklanan yangınlar var, ama bazı bölgelerdeki yangınlarda kasıt görülmüyor değil. Bu hususta yetkililer gereken bilgiyi vereceklerdir. Milyonlarca canlı diri diri yandı. İnsanlarımızı yitirdik. Son derece üzgünüz. Küresel ısınma, diğer ülkelerde de görülen yangınlar, bütün insanlığın daha aktif olmasını zorunlu kılıyor.buyuruluyor. Ağaç kesmek, insanı öldürmeklebir tutulmuş. Hz. Peygamber (SAV) savaşzamanlarında bile hurmalıkların, yeşilliklerin yakılmasınıyasaklamıştır.İnsanlarımız hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin, mekânları cennet olsun.Binlerce diğer canlılar (hayvanlar) yandı. Kısacası ülke olarak hepimiz bu acıyı yüreğimizde hissettik.Bu tür büyük felaketlerde hemen birileri devreye girip insanlarımızı kutuplaştırmaya çalışır. Buradan ne devşiririm diye matematiksel hesaba başlar. İfsat eder. Bu tür insanlar için, yanan ormanlar umurunda dahi değildir.Ama hamd olsun bunların sayısı çok değil. Diğer taraftan iyi niyetiyle bir şeyler yapmaya çalışan, benzeri felaketler olmasın diye tedbirler alalım diye gayret eden yüz binlerce temiz niyetli insanımız var. Onlar kenetlendiler. Dua ettiler. Gayret ettiler. Bu felaketi aştıktan sonra neler yapabiliriz diye bu işin uzmanlarının tartışması ve rasyonel çözümlerin masaya yatırılması gerekir. Bu gibi hallerde istişare (danışma, dayanışma) ile görüşlerimizi söyler ve çözüm üretmeye çabalarız. Böyle yapmalıyız. Tecrübe, akıl, vicdan bunu gerektirir. Ama tahrip için değil, ıslah için söz söyleyelim. Yaraları sarmalıyız. Bu konuda herkes üstüne düşeni yapmalı. Dayanışma içinde olmalıyız. Kucaklaşmalıyız. Başka Türkiye yok. Biz iyi oldukça tarih boyunca bizi istemeyenler mutsuz olurlar. Biz kötü olursak onlar sevinirler.Yanan ormanları en kısa zamanda eski haline gelsin diye ağaçlandırırız inşallah. Daha güçlü ve yangına daha dayanıklı ağaçlarla. Birlik olursak çok daha iyisini yaparız. Yeter ki kardeşliği, beraberliği, dayanışmayı ve iyi niyetimizi yitirmeyelim.Unutmayalım, Kur'an-ı Kerim'de cennet tasviri yapılırken yeşillik ve ağaçlar tanımlanır. Ağaç ve yeşillik bizlere cennet mirasıdır.i örten bir dosttur ağaç. Vaktinden önce kesilen bir ağaç gözyaşı döker.Hz. Peygamber, ağaçların Allah'ı zikrettiğini bize hatırlatır.Yüce Allah, çamurdan insan yarattı. Ne zaman ki nefis devreye girdi, özü çamur olan insan kibirlendi, yaratanını unuttu.İnsan özünü unutmamalıydı.kereste gibi ruhsuz insan ile Medine'deki hurma kütüğünü şöyle kıyaslıyor:Sonra işi Peygamber aşkına getiren Mevlânâ noktayı şöyle koyar:Mevlânâ, Medine mescidindeki mucizevi olarak inleyen hurma ağacını anlatıyor. Allah ve Peygamber aşkının nelere kadir olduğunu anlatırken kereste gibi ruhsuz yaşayanlara da ders veriyor. Kâinatı, güneş sistemini, hücreyi, atomu, galaksileri, anne rahminde çocuğu yaratanı inkâr edemeyen insanın bir hurma kütüğünün inlemesini anlayamamasını ve buna takılıp kalmasını sitem ve istihza dolu bir tarzda kendi üslubunca eleştirir.İslam hastalıkta şifa için tıbbın gereğini yapmamızı emreder. Hz. Peygamber,buyurur. Her hastalığın mutlaka şifası, ilacı bulunacaktır. Ölüm hariç elbette.Tedavide illa ki Müslüman doktor bulmak zorunda değiliz. Bu konuda da ufku sonsuz olan Hz. Peygamber bizim örneğimizdir. Şu hadiseyi aktarabilirim:Sa'd bin Ebu Vakkas anlatıyor: Hastalanmıştım. Efendimiz ziyaretime geldi. Elini göğsüme koydu. Serinliğini kalbimde hissettim. Sonra şöyle buyurdu: Sen kalbinden rahatsızsın. Sakif kabilesinden olan Haris bin Kelede'ye git. Çünkü o iyi bir doktordur. Ona tedavi ol (İbn Esir, 1, 413).Bu kişinin Müslüman olduğuna dair kesin bir bilgi yok. Buna rağmen Efendimiz'in bazı sahabeyi ona tedaviye gönderdiğini biliyoruz. Bu hadise bile Resulullah'ın büyük ufkunu gösteriyor. Adamın biri sordu:Efendimiz cevap buyurdu:Fıkıh literatüründe güneşin doğmasından sonra yarım saat geçince içinde bulunan zamana "kuşluk zamanı" denir. Bu zaman diliminde en az iki rekât namaz kılmak sünnet sayılmıştır. On iki rekâta kadar da kılınabilir. Bu süre güneşin doğuşundan yarım saat sonra başlar. Öğleden yarım saat öncesine kadar devam eder.Hz. Peygamber'in müezzini olanEfendimiz'in vefatından sonra ezan okumaz, hatta okuyamaz olmuştu. O'nsuz Medine ona dar gelmeye başlamıştı.Efendimiz'e müracaat edip uzaklara gitmek için izin istedi. Hem din yolunda mücadele edecek hem de İslam'ı anlatacaktı. Belki(SAV) Efendimiz'i tanıtacaktı. Ama izin çıkmadı. Hz. Ebu Bekir onu yanından ayırmak istemiyordu.Nihayetzamanında izin alabildi. Şam'da soluğu aldı. Orada oturmaya başladı. Bir gece Efendimiz'i rüyada gördü. Efendimiz ona,buyuruyordu. Uyandı, uzun uzun ağladı. Ertesi gün yola koyuldu. Meşakkatli bir yolculuktan sonra Medine'ye, aşkın başkentine vardı.vele kucaklaştı. Gözyaşları döküldü. Ona ısrar ettiler.diye. Israr edilince bir sabah vakti ellerini kulaklarına koydu. Ezan okumaya başladı. O ses, herkese tanıdık gelmişti. Yaşlı sahabiler, Efendimiz'i göremeyenler, kadınlar, erkekler velhasılı bütün Medine halkı sabah namazı vakti yollara döküldü. Medine sanki mahşer yeriydi. Efendimiz'in hatıraları canlanmıştı. Sanki Efendimiz mihraptaydı, sanki cemaat hazırdı ve sanki birazdan cemaat namaza başlayacaktı.Hz. Bilal ne zaman ki(Şehadet ederim ki Muhammed,Allah'ın Resulüdür) sözüne geldi,devam edemedi. Hıçkırıklara boğuldu.Resulullah sanki huzurunda idi. Sanki"Haydi Bilal oku" diyordu. İşte böylebir andı. Medine ağlıyor, Bilal ağlıyordu.Bilal artık ezanın her bölümünü hıçkırıklarlabitiriyordu. Mescid-i Saadettıklım tıklımdı. Bilal bundan sonra hiçezan okumadı.Tekrar Şam'a geri döndü. Efendimiz'in gömülü olduğu yerde fazla kalmak istemedi. Denilir ki, 641 yılında Şam'da vefat etti. Allah'ın rahmeti üzerine olsun.Namazı ne kadar kılabilirsen senin için iyidir. Beş vakit namaz farzdır. Elinden geldiği kadar ihmal etme. Hepsini kılamıyorsan da ne kadarını kılsan senin için kârdır. Sakın terk etme.Ayaklarınızı kıbleye doğru uzatın ve namazınızı öyle kılın. Secde için belinizi biraz öne eğmeniz yeterli olur.Sadece Fatiha ile dahi namaz kılabilirsiniz. Ama bu arada birkaç sure de öğrenin. Rükû ve secdede Allah'ı anmanız yeterli olur. Ayaktayken de Fatiha okuyun.Ticaret yapmanın ne sakıncası olacak? İhtiyacınız varsa elbette deterjan ürünü satarsınız. Yeter ki ticaret için gereken kurallara uyunuz.